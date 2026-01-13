Ft
háború nato tagság mark rutte magyarország ukrajna

Borsódzik a hátunk: Rutte nyíltan kimondta, a NATO már eldöntötte Ukrajna sorsát, hiába tiltakozik Magyarország

2026. január 13. 14:44

A NATO-főtitkár nem finomkodott Zágrábban: szerinte Ukrajna tagsága „visszafordíthatatlan”, és Oroszország hiába támad Oresnyik-rakétákkal, a szövetség nem hátrál meg.

2026. január 13. 14:44
null

Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán egyértelmű üzenetet fogalmazott meg

szerinte „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk”, és Ukrajna NATO-tagságához vezető út „visszafordíthatatlan”. 

Rutte emlékeztetett arra, hogy a 2024-es washingtoni NATO-csúcson politikai kötelezettségvállalás született Ukrajna jövőbeli tagságáról, amely álláspontja szerint ma is érvényes. 

A főtitkár szavai világosan illeszkednek abba a NATO-n belüli irányvonalba, amely a háború folytatását és Ukrajna minél szorosabb integrációját tekinti elsődleges célnak.

Ugyanakkor Rutte maga is elismerte: a szövetségen belül nincs egység Ukrajna teljes jogú NATO-tagságát illetően. 

Nyíltan kimondta, hogy több tagállam – köztük Magyarország, az Egyesült Államok és más szövetségesek – ellenzik vagy legalábbis erősen kételkednek Ukrajna felvételének realitásában és következményeiben. 

Ez a megosztottság jól mutatja a törésvonalat a NATO-n belül: míg egyes országok a katonai eszkalációt és a hosszú távú konfrontációt vállalnák, addig mások – köztük Magyarország – következetesen a háború lezárását és a béketárgyalások szükségességét hangsúlyozzák.

A horvát látogatás során Rutte méltatta Zágráb szerepét is: Horvátország 2009-es csatlakozása óta „megbízható és értékes” NATO-tag, amely már 2025-ben elérte a GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási szintet. Emellett a főtitkár külön kiemelte 

Horvátország Ukrajnának nyújtott több mint 300 millió eurós katonai támogatását, beleértve helikoptereket, tüzérségi rendszereket, lőszert és védelmi felszereléseket. 

Rutte szerint Oroszország – legutóbb például az Oresnyik rakéta bevetésével – civil és energetikai célpontokat támad, hogy elrettentse a Nyugatot Ukrajna támogatásától, de a NATO „nem fog meghátrálni”.

Nyitókép: AFP

 

tapir32
2026. január 13. 15:57
Az ukrán haderő a Zselenszkij maffia védelméért harcol. Fegyveres terror hatására.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 13. 15:56
A hazája védelmében 250 000 ukrán katona dezertált. Egy ilyen hadseregbe érdemes az EU-nak befektetnie.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
•••
2026. január 13. 15:55 Szerkesztve
akkor lesz bajban Rutte ha Trump azt mondja, hogy Ukrajna lehet NATO tag ugyanis ő kiszáll nem ez lesz az első szervezet amit megunt
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. január 13. 15:54
Geremanisztán biztonságát harminc éve az affganisztáni Hindukus hegységnél kellett védeni. Most pedig ezrével importálják az affgánokat Európába. De ezt nem kell megérteni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!