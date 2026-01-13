Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
von der leyen magyarország migráns európa orbán viktor

Orbán Viktor üzent Von der Leyennek: Folytatjuk a lázadást (VIDEÓ)

2026. január 13. 15:00

A magyar miniszterelnök szerint Brüsszelben azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit.

2026. január 13. 15:00
null

„A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol kongresszusi beszédéről osztott meg egy részletet.

Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást!

– húzta alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. január 13. 15:57
EU-s országok Görögországtól az UK-ig élik a maguk invitálta belső égésű motorosaikat, mint tatárjárás. Így járnak a rosszul járó országok.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 13. 15:50
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, agresszív, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. január 13. 15:50
patikus-3 Maga agyilag már totálisan reménytelen eset és ráadásul még azt is hiszi, hoyg szellemes volt. Ilyen "vicceket" csak sült komcsi elvtársak sütnek el avagy igazi tiszás agyhalottak. Ugye tiszás beteg tetszik lenni..? Mert akkor értem, hogy mi ez a nívótlanság, ez a förtelmes bunkóskodás...
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 13. 15:49
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!