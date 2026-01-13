Orbán Viktor üzent Von der Leyennek: Folytatjuk a lázadást (VIDEÓ)

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
A magyar miniszterelnök szerint Brüsszelben azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit.
„A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol kongresszusi beszédéről osztott meg egy részletet.
Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást!
– húzta alá.
