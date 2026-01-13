Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt tűzfalcsoport magyar péter fidesz liberális Magyarország szdsz ellenzék momentum baloldal

Kiderült a szörnyű titok: Magyar Péter írásban tiltotta meg a híveinek, hogy a béke mellett álljanak ki

2026. január 13. 13:56

Ezek után nem sokan fognak rájuk szavazni.

2026. január 13. 13:56
null

Döbbenetes tiszás útmutatót publikált a Tűzfalcsoport

A Facebookon közzétett bejegyzés szerint az alább ismertetett útmutató egy budapesti koordinátortól származik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A szöveg alapján nem csupán ostobának, de antiszociálisnak is tarják a tiszás önkénteseket, akiknek a legelemibb illemszabályokat is el kell magyarázni, jegyezte meg a Tűzfalcsoport.

Következzen most egy rövid részlet a bemutatott dokumentumból:

„Fideszes provokációk kezelése

Arra kérnek, hogy írd alá brüsszel háborús tervei elleni petíciót.

Ne írjátok alá a petíciót! Nem támogatjuk a Fidesz kezdeményezéseit.

Ne kezdjetek vitázni velük! Az a céljuk, hogy felvegyenek egy rossz, vagy félreérthető mondatot.

Ne próbáljátok meg a provokátorokat félretolni, lökni, ne nyúljatok a náluk lévő tárgyakhoz.”

„Az utasítások alapján nem csupán egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben véleménynyilvánítás szabadságát illetően, de olyan meghökkentő prekoncepció is megjelenik, amely egy tisztességes politikai önkéntes számára bizonyosan elfogadhatatlan” – állapította meg a Tűzfalcsoport.

Még egy kis részlet az útmutató végéből

„Kitelepülésnél fokozottan figyeljetek az értékeitekre, ezeket lehetőleg a pultban, vagy közvetlen közelében helyezzétek el! A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Tudjuk, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek, de nem szabad beletörődni, hiszen ellenkezik mindennel, ami miatt az utcán vagyunk!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 13. 15:51
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, agresszív, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. január 13. 15:49
Ezek már egyst is meglopják? (Az értékeket egymástól is védik?)
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 13. 15:06
„Kitelepülésnél fokozottan figyeljetek az értékeitekre, ezeket lehetőleg a pultban, vagy közvetlen közelében helyezzétek el! A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Masszátok meg ezek már egymástól is lopnak! 🤣🤣🤣
Válasz erre
6
0
titi77
2026. január 13. 14:53
szóval ez a poloska már öngyilkos is volt meg lehallgatta a hitvesét meg a rendőröknél fb.blokkolót látott meg nem ment eu képviselőnek meg nem kell neki a mentelmi jog meg üres korházi helyiséget hőmérőz.... stb. nem csoda hogy újfent2/3 lesz ugye agyhalottak??!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!