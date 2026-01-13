Kiderült a szörnyű titok: Magyar Péter írásban tiltotta meg a híveinek, hogy a béke mellett álljanak ki

Kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter: már most irtóznak a legújabb emberétől a magyarok
Újra rászabadítaná Magyarországra a levitézlett régi motorosokat a Tisza Párt elnöke.
Ezek után nem sokan fognak rájuk szavazni.
Döbbenetes tiszás útmutatót publikált a Tűzfalcsoport.
A Facebookon közzétett bejegyzés szerint az alább ismertetett útmutató egy budapesti koordinátortól származik.
A szöveg alapján nem csupán ostobának, de antiszociálisnak is tarják a tiszás önkénteseket, akiknek a legelemibb illemszabályokat is el kell magyarázni, jegyezte meg a Tűzfalcsoport.
Következzen most egy rövid részlet a bemutatott dokumentumból:
„Fideszes provokációk kezelése
Arra kérnek, hogy írd alá brüsszel háborús tervei elleni petíciót.
Ne írjátok alá a petíciót! Nem támogatjuk a Fidesz kezdeményezéseit.
Ne kezdjetek vitázni velük! Az a céljuk, hogy felvegyenek egy rossz, vagy félreérthető mondatot.
Ne próbáljátok meg a provokátorokat félretolni, lökni, ne nyúljatok a náluk lévő tárgyakhoz.”
„Az utasítások alapján nem csupán egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben véleménynyilvánítás szabadságát illetően, de olyan meghökkentő prekoncepció is megjelenik, amely egy tisztességes politikai önkéntes számára bizonyosan elfogadhatatlan” – állapította meg a Tűzfalcsoport.
Még egy kis részlet az útmutató végéből
„Kitelepülésnél fokozottan figyeljetek az értékeitekre, ezeket lehetőleg a pultban, vagy közvetlen közelében helyezzétek el! A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Tudjuk, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek, de nem szabad beletörődni, hiszen ellenkezik mindennel, ami miatt az utcán vagyunk!”
