magyar péter szabad európa brüsszel európa ukrajna orbán viktor

Négy pontban foglalták össze Ukrajnában: földindulás lesz Magyarországon, ha Magyar Péter hatalomra kerül

2026. január 13. 15:39

Úgy tűnik, epekedve várják az ukránok, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.

2026. január 13. 15:39
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy az ukrán Szabad Európa szerkesztője, Rikard Jozwiak terjedelmes cikkben foglalta össze várakozásait a 2026-os esztendőre vonatkozóan. A szerző szerint előfordulhat, hogy Orbán Viktor újabb szövetségest szerez a Brüsszel elleni csatározásban, ugyanis márciusban parlamenti választásokat tartanak Szlovéniában.

Rikard Jozwiak a magyar választásokra fordulva megállapította: Brüsszelben azt várják, hogy Magyar Péter hatalomra kerülésével megnyílik az út Ukrajna EU-csatlakozása előtt, vagyis „a budapesti vétó egyszerűen eltűnik”.

Az ukrán Szabad Európa szerzője egy négy pontos listát is közölt. Ezek mind olyan kívánalmak, amelyek az ukránok szerint teljesülni fognak, ha kormányváltás lesz Magyarországon:

  • az EU katonai támogatása Ukrajnának, amelyet már három éve blokkolnak Orbánék;
  • Ukrajna (és egyúttal Moldova) EU-csatlakozási tárgyalásai, amelyeket 2024 óta befagyasztottak;
  • Moszkva (és Minszk) elleni potenciálisan szigorúbb szankciók;
  • nagyobb hajlandóság arra, hogy más típusú finanszírozást is irányítsanak a háború sújtotta országba.

Az RBC-Ukraine is arról írt a napokban: „A legfájdalmasabb problémák, mint például az Ukrajna EU-csatlakozásának vétója, Magyar Péter alatt biztosan megszűnnek. A Tisza elnöke túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban.”

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

