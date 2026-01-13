Négy pontban foglalták össze Ukrajnában: földindulás lesz Magyarországon, ha Magyar Péter hatalomra kerül

Az RBC-Ukraine is arról írt a napokban: „A legfájdalmasabb problémák, mint például az Ukrajna EU-csatlakozásának vétója, Magyar Péter alatt biztosan megszűnnek. A Tisza elnöke túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban.”