Ettől hangos az ukrán sajtó: szertefoszlik Zelenszkij álma, hetek kérdése és Magyarország új szövetségest kaphat
Nem csak Magyarországon tartanak sorsdöntő választásokat.
Úgy tűnik, epekedve várják az ukránok, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.
A Mandiner beszámolt róla, hogy az ukrán Szabad Európa szerkesztője, Rikard Jozwiak terjedelmes cikkben foglalta össze várakozásait a 2026-os esztendőre vonatkozóan. A szerző szerint előfordulhat, hogy Orbán Viktor újabb szövetségest szerez a Brüsszel elleni csatározásban, ugyanis márciusban parlamenti választásokat tartanak Szlovéniában.
Rikard Jozwiak a magyar választásokra fordulva megállapította: Brüsszelben azt várják, hogy Magyar Péter hatalomra kerülésével megnyílik az út Ukrajna EU-csatlakozása előtt, vagyis „a budapesti vétó egyszerűen eltűnik”.
Az ukrán Szabad Európa szerzője egy négy pontos listát is közölt. Ezek mind olyan kívánalmak, amelyek az ukránok szerint teljesülni fognak, ha kormányváltás lesz Magyarországon:
Az RBC-Ukraine is arról írt a napokban: „A legfájdalmasabb problémák, mint például az Ukrajna EU-csatlakozásának vétója, Magyar Péter alatt biztosan megszűnnek. A Tisza elnöke túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban.”
„Ha Magyar hatalomra kerül, nem fogja megvétózni Ukrajna EU-csatlakozását. A fő magyar ellenzéki politikus túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak” – állítják az ukránok.
