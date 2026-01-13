„Megszoktuk, hogy a Tisza-stratégia kimerül a kopírozásban: ha a Fidesz nemzeti konzultációt folytat, akkor ők meghirdetik a Nemzet Hangját, ha a jobboldalon Békemenetet rendeznek, akkor ők Nemzet Menetét tartanak, ha országjárásra indulnak a Digitális Polgári Körök, akkor városról-városra követik őket, és ha Orbán Viktor podcast-turnét tart, a Tisza Párt vezetője is beül ide-oda. Az utánfutópolitika azonban kezdi megbosszulni magát, mert egyfelől kiderül a politikai innováció hiánya, másfelől a meglévő különbségek is nyilvánvalóvá válnak. Nem véletlen, hogy a mohácsi párhuzamos fórumozás már el is maradt, és az év elejei sajtótájékoztató-másolat is kínosra sikeredett.