01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter fidesz orbán viktor

A Tisza Párt és vezetője egyre kínosabban folytatja a másolás politikáját

2026. január 13. 16:02

A Tisza Párt és vezetője egyre kínosabban folytatja a másolás politikáját, ez azonban mostanra nem egyenrangú félként tünteti fel, hanem annál élesebben világít rá a különbségek nagyságára. Közben a Fidesz konszenzust épít és kimozdíthatatlan kezdeményező pozíciójából.

2026. január 13. 16:02
null
Békés Márton
Békés Márton
Facebook

„Megszoktuk, hogy a Tisza-stratégia kimerül a kopírozásban: ha a Fidesz nemzeti konzultációt folytat, akkor ők meghirdetik a Nemzet Hangját, ha a jobboldalon Békemenetet rendeznek, akkor ők Nemzet Menetét tartanak, ha országjárásra indulnak a Digitális Polgári Körök, akkor városról-városra követik őket, és ha Orbán Viktor podcast-turnét tart, a Tisza Párt vezetője is beül ide-oda. Az utánfutópolitika azonban kezdi megbosszulni magát, mert egyfelől kiderül a politikai innováció hiánya, másfelől a meglévő különbségek is nyilvánvalóvá válnak. Nem véletlen, hogy a mohácsi párhuzamos fórumozás már el is maradt, és az év elejei sajtótájékoztató-másolat is kínosra sikeredett.

Orbán Viktor a tavalyi évet a nagyszabású szegedi DPK-találkozóval zárta, aztán jött egy megnyugtató interjú a köztévén, 2026-ot pedig azzal kezdte, hogy két és fél órán keresztül tartott sajtótájékoztatót, amelyen több mint 60 hazai és külföldi médiának nyilatkozott. Orbán Viktor tájékozottsága, magabiztossága és emberi, politikusi színvonala bízvást államférfiúinak nevezhető, amely megnyilvánult abban is, hogy minden kérdésre érdemben, kimérten, ugyanakkor fesztelenül válaszolt. A kormányfő által adott tájékoztatás és a kérdésekre adott miniszterelnöki válaszok információgazdasága, nyelvi minősége és intellektuális mélysége nem csak idehaza (ezt már megszoktuk), hanem európai, de világszinten is egyedülálló.

Ehhez képest kihívója retorikailag és narratív tekintetben is folytatta azt a bezárulást, amely tulajdonképpen nyár vége óta tart. Magyar Péter ráadásul elkezdett előremenekülni: újévi beszédében fenyegetőzött, valamiféle alkotmánypuccsról, drónberepülésről és önmerényletről beszélt, sajtótájékoztató-replikájában pedig a magyar kormány médiapolitikáját egy furcsa képzettársítással „náci típusú észak-koreainak” nevezte, a kérdésekre adott válaszokat többnyire kerülte, legfeljebb paneleket ismételt, illetve a sajtómunkásokkal személyeskedett, folyamatosan minősítgette őket. Újabb trollkodása szintén bukás, és csak arra volt jó, hogy a Fidesz konszenzusos választási üzenetét kihangosítsa.

Tavaly ősz óta tetőzött a Tisza, megállt a növekedés és miközben Orbán Viktor középre beszél, konszenzust épít, a kormány pedig január elsejétől egy sor kedvezményt, támogatást és adómentességet léptetett életbe, a túloldalon már csak az ellenzék baloldali keménymagját próbálják megszólítani. Magyar Péter eleinte reményt árult, de most már csak dühöt forgalmaz. Eközben sokan a Tiszán-túlra készülnek, ezt bizonyítja, hogy Bajnai Gordon előkerült és a Tisza-vezérrel összehasonlíthatatlanul tárgyilagosabban meg is szólalt. A túloldalon már a 2026-os vereségre készülnek s árazzák be a Tisza-vereséget.„

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

