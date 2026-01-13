Ft
háború Háború Ukrajnában Németország Magyarország fűtés energia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország rezsi

Németországból érkezett a segélykiáltás: ez a sors vár Magyarországra is, ha nem vigyázunk

2026. január 13. 16:11

Hajmeresztő számokat közöltek.

2026. január 13. 16:11
Németország

Németország jelentős fűtési költségekkel szembesült 2021 óta, miután úgy döntött, hogy véget vet Oroszországtól, mint kulcsfontosságú energiaszállítótól való függésének – állapította meg az Euronews.

A németek 82 százalékos fűtési költségnövekedéssel néznek szembe 2021 óta,

amikor az ország úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatokat Oroszországgal Ukrajna teljes körű inváziója miatt. A német ingatlankezelők szövetsége szerint 2025-ben egy 70 négyzetméteres lakás gázfűtése évi 1180 euróba került, ami 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A 42 éves, Berlinben élő Fernando példája jól szemlélteti ezt a valóságot: havi fűtésszámlája 140 euróról 390 euróra emelkedett,

ami átlagosan évi 30 százalékos növekedést jelent

– mutatott rá egy konkrét példán keresztül a lap.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 13. 17:54
megerdemlik
Válasz erre
2
0
Lez99
2026. január 13. 17:30
Hajrá fernandó !!! Vissza a régi jó hazádba . Ott meleg van . A német dolgozók már nem sokáig bírják fizetni a számláidat . Tönke tetted őket !!!!
Válasz erre
3
0
yalaelnok
2026. január 13. 17:07
Fernando a mediterrán melegekhez szokott, fűtsön egy gyertyával, ahogyan tanították!
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
2026. január 13. 17:00
Deittarezsicsökkentésátverés..... Mindjárt jön a tiszás ikúvitás emberke...DDD
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!