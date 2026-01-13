Németországból érkezett a segélykiáltás: ez a sors vár Magyarországra is, ha nem vigyázunk

Németország jelentős fűtési költségekkel szembesült 2021 óta, miután úgy döntött, hogy véget vet Oroszországtól, mint kulcsfontosságú energiaszállítótól való függésének – állapította meg az Euronews.

A németek 82 százalékos fűtési költségnövekedéssel néznek szembe 2021 óta,

amikor az ország úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatokat Oroszországgal Ukrajna teljes körű inváziója miatt. A német ingatlankezelők szövetsége szerint 2025-ben egy 70 négyzetméteres lakás gázfűtése évi 1180 euróba került, ami 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.