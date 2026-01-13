Íme minden, amit a választásról tudni érdemes!

Az idei évben április első vasárnapja pont húsvétvasárnapra esik, így az első lehetséges dátum Sulyok Tamás előtt az április 12-e volt.

A választójoggal rendelkező polgárok a rendszerváltás óta már 10. alkalommal dönthetik el, ki vezesse az országot. A mai dátum kihirdetésével az is kiderült, mikortól kezdődik a hivatalos kampányidőszak. A jogszabályok alapján a kampány a választás előtt 50 nappal kezdődik a kampányidőszak, azaz idén február 21-én. Ekkortól kerülhetnek ki a választási plakátok az utcára és aznap kezdődik az induláshoz nélkülözhetetlen ajánlásgyűjtés is.

A szavazáson 199 parlamenti helyről lehet döntenünk, 10 képviselőt egyéni választókerületekben, míg 93-at országos listáról szavazhatunk az Országgyűlésbe. A választókerületi jelölt csak akkor indulhat, ha legalább 500 érvényes ajánlást összegyűjt.

A szabályok szerint országos listát az a párt állíthat, amelyik minimum 14 vármegyében és Budapesten legalább 71 önálló jelöltet tud állítani. A pártlistát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon (azaz idén március 7-én) 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.