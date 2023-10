Nagy öröm, hogy stratégiai szövetségeseink a lengyelek – Németh Zsolt a Mandinernek

A lengyel választás véghajrájában, amelynek tétje hazánk számára sem csekély Németh Zsolt lapunknak kifejti: 2015-től kezdve igen nehéz időszak volt ez a nyolc esztendő a világtörténelemben, „hiszen véget ért a rendszerváltásokat követő nyugodtabb, békésebb időszak, de jól teljesített a lengyel kormány, a lengyel külpolitika, gazdaságpolitika, társadalompolitika jól vette az akadályokat, és Lengyelországot sikerült a meghatározó nemzetközi és európai erők között megkerülhetetlenné tenni”.

Lengyel, magyar két jó barát – még mindig

A magyar-lengyel kapcsolatok kapcsán elismeri,

voltak hullámzások, de Varsó részéről határozottan odafordultak ebben a nyolc esztendőben hazánk és egyben Közép-Európa felé”,

az elmúlt év nehézségeit látva pedig

különösen nagy öröm, hogy stratégiai szövetségesként tekinthetünk a lengyel kormányra”.

A politikus hozzáteszi: már 2016 januárjától egy minősített kapcsolat alakult ki a két párt vezetője, a PiS és a Fidesz között, Jarosław Kaczyński illetve Orbán Viktor pártelnökök között, „s onnantól a kormányzataink és a tárcáink is szoros V4-es kapcsolatrendszert tudtak felépíteni”.

„A legnehezebb próba az az orosz-ukrán háború volt, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy a tekintetben is a célokat világossá tudtuk tenni. Mégpedig, hogy

nincs különbség közöttünk, hogy egyetértünk: Ukrajna területi integritása és a szuverenitása nem képezheti vita tárgyát,

és abban is egyetértünk, hogy el kell érni azt, hogy Oroszország ne jelenthessen Közép-Európára nézve veszélyt a jövőben”.

Mint hozzáteszi, ez egy nagyon határozott politikai vonalvezetést követel meg mindkét országtól.

Együtt harcol s issza borát

Mindennek szellemében, mint Németh Zsolt rámutat

egy nagyon komoly haderőfejlesztési programot indítottunk el, összehangoltan

– az eszközökben természetesen vannak különbségek, de a helyzetükben is van különbség, a közvetlen érintettségünkben is.

Az ukrán kisebbségpolitika tekintetében a politikus úgy véli, sikerült rányitni Varsó szemét a kárpátaljaiakat érintő gondokra. „Azt hiszem, a lengyelek is belátják, hogy nekünk van egy kárpát-medencei adottságunk, feltételrendszerünk. Hiszen nagyszámú magyar közösség él Ukrajnában, komoly intézményrendszerrel rendelkeznek, amivel a lengyelek immáron nem. Tehát vannak olyan különleges sajátos szempontok, amelyek indokolják azt, hogy eltérő eszközrendszerben küzdünk a hasonló célok érdekében”.

Németh Zsolt optimista: mint mondja, bízik abban, hogy a jelenlegi kormánykoalíció tudja folytatni a munkáját, „az ő esélyeik erre a mostani előrejelzések alapján egyértelműek”. Ugyanakkor a koalíciós kényszertől sem félti őket, mondván, előfordulhat, hogy egyedül nem lesznek képesek kormányt alkotni, „de ez idáig is így volt. Ne feledjük el, hogy partnert kellett találjanak, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt a lengyel barátaink meg fogják találni”.

Áldás szálljon mind a négyre

Bár a Visegrádi Együttműködés, röviden a V4-ek kapcsán sokan annak eljelentéktelenedésétől tartottak például a Bukaresti Kilencek javára, különösen a cseh és szlovák kormányváltások miatt, illetve a politikus által cikkünk elején is felidézett lengyel léptékváltás miatt, Németh Zsolt nem gondolja, hogy ilyen probléma lépne fel, s nem csupán a minapi szlovákiai választások eredménye miatt, hanem mert nem egymást kizáró szövetségi rendszerekről van szó.

„Nagyon fontosnak tartom azt, hogy van egy B9, amely a maga biztonságpolitikai hangsúlyával a térség erős képviseletét segíti e téren, de nem váltja ki a V4-et, nem is tudja helyettesíteni azt” – fejti ki.

A V4-ek ugyanis a közép-európai szuverenitás szempontjából látnak el nagyon fontos feladatot például a Brüsszelben való egységes érdekképviselet szempontjából,

emellett a térségi és szaktéri infrastruktúra fejlesztése szempontjából is. „Megjegyzem, harmadikként ott a Trimatrium együttműködés is, ami kifejezetten energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúrának a fejlesztését célul tűző térségi gigaprojekt, s amely számos egyes eredményt tud már felmutatni: Hamarosan Lengyelországból tudunk majd gázt vásárolni az Északi-tengeri mezőkhöz hozzáférő államokból. De komoly eredmény a Via Carpatia, szintén elég komoly eredmény a Rail Baltica koncepció és most már megvalósuló fejlesztés szintén is. Tehát azt hiszem, hogy ezek a regionális együttműködések egymást egyáltalán nem zárják ki. De a török-lengyel vagy román-lengyel együttműködés sem. Ezek sincsenek ellentétben a mi érdekeinkkel, a mi célkitűzéseinkkel” – sorolja.

Nyitókép forrása: Mátrai Dávid /Mandiner