Csúnyán tévedett az amerikai hírszerzés az izraeli helyzettel kapcsolatban

Az amerikai hírszerzés nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor idén év elején azt jósolták, kicsi az esély rá, hogy eszkalálódjon a konfliktus Izraelben 2023-ban. Egy szigorúan titkos februári hírszerzési dokumentum szerint a régi ellenségek a „kölcsönös elrettentés” álláspontjára helyezkedtek – számolt be exkluzív riportjában a The Wall Street Journal.

A Hamász múltheti támadása váratlanul érte az amerikai tisztviselőket, és felülírta korábbi elképzeléseiket.

A februári elemzésben olyan információk szerepelnek, hogy Izrael és a Hezbollah „még a fokozott feszültségek időszakában is” arra törekedett, hogy „erőt mutasson, ugyanakkor kerülje az eszkalációt”. Hozzáteszik, előfordulhat, hogy Izrael például szabotázsakciókat hajt végre Libanonban vagy üres területekre tüzel, a Hezbollah pedig lelő egy izraeli drónt vagy rakétákat lő ki az ország északi részére. A lényeg, hogy az akciók provokatívak, de nem emberi életek ellen irányulnak. Mindkét fél csak azt szeretné megmutatni, hogy résen van és képes lecsapni anélkül, hogy szélesebb körű eszkalációt idézne elő.

Nyitókép: AFP/Mahmud HAMS