Stier Gábor: Az ukrán gyerekeknek azt tanítják, hogy a franciák is az ukránoktól származnak

Stier gyorsan le is szögezte a műsorban, hogy „persze, hogy van ilyen orosz tankönyv”. A könyv szerkesztője – folytatta a külpolitikai újságíró – ismeretes arról, hogy

„kicsit megszépítette” az orosz sztereotípiákat korábbi műveiben.

Megjegyzi, a Szovjetunió felbomlása óta ez az első egységes orosz történelemtankönyv, azaz az első, amiből mindenkinek kötelező tanulnia. Felveti, hogy a világtörténelem tankönyvben, amely ugyanannak a tankönyvsorozatnak a része, feltehetően olvasható még egyéb érdekesség Magyarországról is.

Stier elmondta, hogy a kilencedik osztályosoknak szánt tankönyvről már a megjelenése előtt kiderült, hogy

más vetületben fogja bemutatni az orosz birodalmi birodalom szemléletet.

„Az új tankönyv hangsúlyozni fogja majd, hogy az orosz birodalom nem hasonlítható a klasszikus birodalmakhoz, például a brit birodalomhoz, nem gyarmatosító típusú.”

Megjegyezte az egész botrány kapcsán Stier, hogy

„a történelmet mindenhol és minden időben igazítják az adott ország politikájához, ebben én semmi új dolgot nem látok”.

„Nagyon fontos azért, hogy a történelmi tényeket nem szabad meghamisítani” – folytatta, majd kifejtette, hogy a történelemtanítás mindig fontos szerepet játszott a hazafias nevelésben, s az identitás erősítésében, „így van ez Magyarországon is”, „látjuk azt, hogy hogyan változnak a hangsúlyok”.

Stier felhozta példának Ukrajnát is, ahol szerinte az ukrán gyerekeknek azt tanítják, hogy „a franciák is az ukránoktól származnak”. ( Ti. Galícia ukrán tartomány elnevezése és a gall népnév hasonlósága miatt - a szerk.) „Az orosz történelmi tankönyvet is a jelenlegi politikai kontextusba kell behelyezni, [...] ami pedig arról szól, hogy itt háború van” – jegyezte meg.

A tankönyv orosz-ukrán háborúról szóló 18 oldala kapcsán elmondta, hogy „a kelleténél több Putyin idézet van benne”, ami rossz érzéseket kelt a külpolitikai újságíróban.

Soros is felsejlik a jelcini tankönyv mögött

Stier szerint „azt is el kell mondani az igazság kedvéért, hogy az előző tankönyv, amelyik nagyjából negyed századon keresztül működött, az pedig a Soros-alapítvány támogatásával készült még, Jelcin idejében”, így érthető, hogy „az előző nyugati központú, a mostani orosz szemléletű”, ami az orosz történelmet kudarcok sorozataként mutatta be.

Visszatérve a magyarokat érintő részletekre, Stier elmondta, hogy nem ez a kép van Oroszországban hazánkról, szerinte

„régen volt ennyire pozitív Oroszországban Magyarországnak a képe, mint jelenleg”,

s egyértelműen pozitívan szerepel Magyarország az orosz sajtóban az újságíró szerint.

