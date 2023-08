Bemutatták az új orosz történelem tankönyveket: tele van Putyinnal

Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy még a diákok is a hivatalos orosz narratívának megfelelően vélekedjenek az ukrajnai háborúról – tájékoztatott a CNN.

A lap arról írt, hogy az ország oktatási minisztériuma ezen a héten mutatta be az új történelem tankönyveket, amelyekben immár az ukrajnai „különleges katonai műveletről”, a Krím annektálásáról és a nyugati szankciókról szóló részek is szerepelnek. Külön érdekessége a tankönyveknek, hogy több Putyin-idézet is szerepel bennük.

A kritikusok szerint ezzel a lépéssel elfojtják az iskolások önálló gondolkodását.

A bemutatott tankönyvek térképei a Krímet és a többi megszállt területet is Oroszország részének mutatják.

Az a korábbi narratíva is megjelenik a tankönyvekben, amely szerint nincs olyan, hogy ukrán nép, mivel az orosz és az ukrán valójában egy népnek számít.

