Tovább húzódik a német hadsereg válsága

Mindezeket is látván Olaf Scholz kancellár előbb egyre inkább magához vonta a katonai ügyeket, ő tárgyalt és döntött minisztere helyett, majd kiadta Lambrecht útját, és Boris Pistoriusra bízta a területet. Nem mintha Pistorius a téma szakértője lenne, de mint tapasztalt politikus, Osnabrück volt polgármestere és Olaf Scholz régi barátja, a kancellár abban bízott és bízik, hogy összeszedettebb és cselekvőképesebb lesz elődeinél.

A Bundestag katonai ombudsmanja, Eva Högl idén márciusban arra figyelmeztetett, hogy

a német hadsereg nemhogy nem gyarapodott, de még a tavalyinál is rosszabb helyzetben van.

„Az anyagiakkal kezdem, és egyetlen mondatban össze is tudom foglalni” – mondta. „A hadseregben semmiből sincs elég, és ez még kevesebb is lett tavaly február 24. óta. Ez vonatkozik a kiképzésre, a gyakorlatokra és a szárazföldi haderő felszerelésére is.”

Olaf Scholz kancellár és Pistorius miniszter mindenesetre fogadkoznak, hogy Németország is el fogja érni a GDP 2 százalékának védelmi és hadseregfejlesztési célokra való fordítását, a sereg hiányosságainak leküzdését, és hogy otthon és európai szinten is fellépnek majd kontinensünk biztonságáért. Mivel időközben már Litvánia és Románia is tárt karokkal várja a német katonákat, nem beszélve a háborúban álló Ukrajna naponta megfogalmazott katonai támogatási igényeiről, a német hadiipari fejlesztés és a bővülés határa tán a csillagos ég is lehet.

Pontosabban a csillagos-sávos: a Reuters értesülése szerint a német hadsereg fejlesztésére elkülönített 100 milliárd eurós speciális alap pénzösszegének akár felét amerikai hadiipari cégek nyerhetik el, beelőzve a német vállalatokat.