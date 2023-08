Tisztázódott egy részlet Prigozsin lehetséges utóda kapcsán a Wagner élén

Viktor But a „halál kalmára” néven is ismert korábbi orosz KGB őrnagy és fegyverkereskedő (akinek nemrég festészeti kiállítása is nyílt – a szerk.) asszisztense interjút adott a gazeta.ru nevű portálnak, ebben cáfolva a médiában megjelent információt, miszerint főnöke a Wagner-csoport új vezetője Prigozsin halála után.

A férfi szerint az információ „képtelenség”. „Ez baromság. Nincs itt semmi, amit kommentálni kellene. Ez csak egy badarság. Valaki bedobott egy álhírt, ami terjedni kezdett” − mondta.