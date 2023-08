Újabb összefüggések láttak napvilágot Prigozsin halálával kapcsolatban

Sajtóhírek is keringenek a lehetséges elkövetőről

A fentieket követően azonba orosz Telegram-csatornák állításira támaszkodva érdekes feltételezéssel állt elő a Newsweek. Sajtóhírek szerint ugyanis a merénylet első számú gyanúsítottja

Prigozsin személyes pilótája, Artem Sztepanov lehet.

Egyebek mellett például a Baza-csatorna arról számolt be, hogy a nyomozók szerint Sztepanov hozzáférhetett Prigozsin magángépéhez Moszkvából való indulásának előestéjén. A csatorna idézte Sztepanov testvérét is, aki azt nyilatkozta, hogy az elmúlt héten a Kamcsatka félszigeten nyaralt, de „már kapcsolatba léptek vele azok, akiknek szükségük van rá”.

A VChK-OGPU hasonlóképpen arról számolt be, hogy a nyomozók úgy vélik, Sztepanovnak az indulás előtt hozzáférése volt a géphez, és a baleset előtt Kamcsatkára távozott. A Sirena pedig arról számolt be, hogy Prigozsin „személyi pilótája” ellen is nyomozás folyik.

Nyitókép: Handout / TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP