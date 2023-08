Ezekről beszélgethet majd Orbán és Erdoğan

A második a biztonságpolitika kérdése. Magyarország és Törökország az orosz–ukrán háború ügyében hasonló álláspontot képvisel. Orbán Viktor még márciusban a Türk Tanács ankarai ülése után kijelentette, hogy a türk államok „a béke hangját erősítik”, illetve hogy „Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, és emberéleteket csak békével lehet menteni. Ezért Magyarország azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet, és legyenek béketárgyalások.”

Egeresi Zoltán szerint

Törökország ugyanezt a gondolatot vallja a magáénak,

azzal a különbséggel, hogy geopolitikai súlyából fakadóan valamennyivel nagyobb ráhatása van az ukrajnai eseményekre, így az oroszoknak is jobban kell kalkulálnia például a török politika változásaival.

A gazdaságpolitika szintén nagy valószínűséggel szóba kerül majd a karmelita kolostor falai között, különös tekintettel az uniós gabonaszállítási megállapodás megújítására, valamint az energetikai együttműködésre.

Magyarország számára Törökország nagyon fontos partner az energiaellátásban: hazánk földgázellátását alapvetően a Török Áramlat vezeték biztosítja, és szeretnénk a fosszilis üzemanyagot visszagázosító török LNG-terminálokhoz is hozzájutni – utóbbiról már egy ideje folynak a tárgyalások

„Ami még felvetődhet esetleg, az

a két ország közti hadiipari együttműködések köre.

Mint ismeretes, a Magyar Honvédség 2020 decemberében bejelentette, hogy a Honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként 300 darab, négykerék-meghajtású, páncélozott, többcélú harcjárművet vásárol. A választás a török Nurol Makina által kifejlesztett és gyártott, már harci tapasztalatokat is gyűjtött Ejder Yalçın többcélú, moduláris járművekre esett; ez magyarul a Gidrán nevet kapta. Ezenkívül természetesen felmerülhet még a vasárnapi csúcstalálkozón Svédország NATO-csatlakozásának kérdése, illetve az a fontos évforduló is, miszerint éppen idén száz éve, hogy a modern kori Törökország – amely októberben ünnepli századik születésnapját – és Magyarország diplomáciai kapcsolatot létesített. Európában mi voltunk ebben az elsők, így a 2024-es esztendő, erre is emlékezve a két ország közös kulturális éve lesz" – említ még néhány potenciális témát Egeresi Zoltán.

A szakértő hozzáteszi azt is, hogy személyesen Orbán Viktor és Erdoğan, illetve a magyar és a török nemzet között remek a viszony: