„Bukott projekt” az Európai Unió az AfD szerint

A jövő évi európai parlamenti választáson nagy áttörésre számító, rendszerkritikus párt nézetei kritikusak az EU-val szemben is. Miután az AfD a napokban mutatta be vezető jelöltjeit az EP-választási listájukra, bemutatták Európa-politikájuk lényegi üzeneteit is.

A vasárnap elfogadott EP-választási programjukban az áll: az EU szerintük egy „bukott projekt”,

amit újra kell szervezni az európai nemzetek konföderációjaként

– írja az Euractiv.

Az AfD szerint az EU-t nem lehet megreformálni, az a jelen formájában elbukott, és ezért más modellre kell áttérni. A párt törekvése az európai nemzetek föderációjának megteremtése, ami gazdasági és érdekközösségként funkcionálna, ugyanakkor a tagállamok szuverenitása megmaradna.

A német párt programja szerint az EU minden alapvető területen elárulta az embereket, többek között a migrációs és a klímapolitikában is. Az AfD továbbra is elutasítja az eurót mint fizetőeszközt (a párt eredetileg euró-kritikus közgazdászok és értelmiségik közösségeként alakult), valamint kritikusak az EU szankciós politikájával szemben is. „Minden Európán kívüli nagyhatalom európai kül- és biztonságpolitikai dominanciáját elutasítjuk”– szögezik le a programban, mely szerint Európának a saját kezébe kell vennie a védelmi képességeit.

„Egy védekezni képes Németország elengedhetetlen szuverenitásunk és biztonságunk érdekében egy változó világban”

– áll a program szövegében.

Az Euractiv felhívja a figyelmet, hogy a program júniusi vázlattervében még az EU azonnali felszámolását sürgette az AfD. A 2021-es német szövetségi választási kampányban pedig Németország EU-ból való kilépése mellett törtek lándzsát.

A mostani végleges választási program nyelvezete tehát visszafogottabb, ami az Euractiv szerint a két társ-pártelnök, Tino Chrupalla és Alice Weidel szándékait tükrözi, akik szélesebb választói rétegeket szeretnének megszólítani a nagyobb sikerek érdekében. Az AfD radikálisabb szárnya ugyanakkor folyamatosan kitart az EU elhagyása avagy felszámolása mellett.

A párt ugyanakkor európai szinten is építi kapcsolatait. Ugyan az EP-képviselői már eddig is az Identitás és Demokrácia (ID) frakcióban ültek az Európai Parlamentben, együtt a Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés, illetve az olasz Liga képviselőivel, de az AfD most formálisan is belép ebbe a pártcsaládba.

Az AfD, mint arról lapunk is beszámolt,

jelenleg 20 százalék fölött áll a német pártok népszerűségi versenyében,

amivel előzik a vezető kormánypárt szocdemeket (SPD, 17-19 százalék); és nincsenek sokkal elmaradva a Friedrich Merz vezette, nem túl jól muzsikáló, ám így is első helyen álló CDU-tól sem (26-7 százalék).