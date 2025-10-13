Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szepesfalvy Anna Fidesz – KDNP Budapest

Amíg kigyulladnak a buszok, van jobb helye a pénznek Budapesten – felfüggesztenék a közösségi költségvetést

2025. október 13. 10:15

Átláthatatlan működés, túlárazott és lassan megvalósuló projektek helyett fordítsák létfontosságú dolgokra ezt a pénzt – szorgalmazza a fővárosi Fidesz–KDNP.

2025. október 13. 10:15
null

Terítékre kerül a fővárosi közösségi költségvetés jövője hétfő délután a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság ülésén. A működés átláthatatlan, a projektek túlárazottak és lassan megvalósulók és sokszor csak Budapest belső kerületeire koncentrál a fővárosi közösségi költségvetés – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP frakció az ötletbörze felfüggesztését kezdeményezi addig, amíg Budapest pénzügyi problémával küszködik és az átláthatósági hiányosságokon nem változtat a baloldali városvezetés. A közösségi költségvetés folyamatában a legnagyobb problémát az átláthatóság hiánya okozza – hangsúlyozta a lapnak Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. Úgy véli, a szavazás módja nem garantálja, hogy Budapestről csak a budapestiek döntsenek, és csak egyszer szavazhassanak. Az ötletbörze jelenlegi gyakorlata ugyanis megengedi, hogy az ország minden pontjáról érkezhessen szavazat. Így a projektekről akár miskolci vagy szegedi lakosok dönthetnek, miközben a helyben élő budapestiek véleménye nem érvényesül.

Példaként említette a II. János Pál pápa térre tett közvécét, mint kifejtette a projekt nem vette figyelembe a környékbeliek tiltakozását. 

„Ezek a projektek rendkívül költségesek, a főváros rossz anyagi helyzete pedig azt igényelné, hogy létfontosságú dolgokra fordítsák ezeket a forrásokat”

– hangsúlyozta. Arról is szólt, hogy magával a közösségi ötleteléssel nincs bajuk, ugyanis ez alapvetően egy demokráciaprojekt, helye van egy város vagy a kerületek életében, de átláthatóbb és költséghatékonyabb formában. „Amikor csődben van a főváros, akkor szerintem rettenetesen rosszul hangzik az, hogy 15 millió forintért építenek egy homokóraszerű képződményt a Blaha Lujza térre” – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Ameddig kigyulladnak a buszok, addig nem biztos, hogy a közösségi költségvetés a legmegfelelőbb helye az évi egymilliárd forintnak – véli.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ilyen közösségi költségvetésből valósult meg a Blaha Lujza téren az egyelőre neve nincs építmény, amit nevezzünk „randi-”, vagy „találkapontnak”. A ráköltött összeg is sokkoló: tizenötmillió forintnyi fővárosi közpénzből épült. 

Ezt is ajánljuk a témában

Képek forrása: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. október 13. 12:17
Kamu Gerinek végre mennie kellene!
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 13. 11:34 Szerkesztve
Átláthatatlan működés, túlárazott és lassan megvalósuló projektek helyett fordítsák létfontosságú dolgokra ezt a pénzt – szorgalmazza a fővárosi Fidesz–KDNP." Igen egy mobil wc egy 15 méteres konténer látogatóközpontként 534 millióért.😂😂🤣👍✌Hát baszki ez tényleg az. De a nemzethy oltóanyag gyár ami már évek óta termel.Ja nem is csak szívja el a pénzt🤣🤣👍✌ A debreceni oltóanyaggyár alapkövét 2021-ben letették, a gyár nem épült meg, vakcinák nem készülnek benne, viszont már a harmadik vezérigazgatót nevezték ki az élére.🤣🤣😂😂👍✌Ez kibaszott nagy és mit igazgat?🤣😂👍
Válasz erre
0
0
Ernest01
2025. október 13. 11:08
Demszky is pont ennyit csinált.
Válasz erre
3
0
Abiondi
2025. október 13. 11:01
A közösségi költségvetés jelenlegi bp-i megvalósítása teljesen felesleges néphülyítő eszköz. Pénzbe kerül a meghirdetése, a lebonyolítása, de a már előre megbeszélt "ötletek" kapják a nagy pénzeket ebből a projektből. Azért 1 mrd ft nem kis pénz, ezért szívesen lehajolnak a GeLgő körüli cápák is.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!