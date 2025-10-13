Amíg kigyulladnak a buszok, van jobb helye a pénznek Budapesten – felfüggesztenék a közösségi költségvetést

Terítékre kerül a fővárosi közösségi költségvetés jövője hétfő délután a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság ülésén. A működés átláthatatlan, a projektek túlárazottak és lassan megvalósulók és sokszor csak Budapest belső kerületeire koncentrál a fővárosi közösségi költségvetés – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP frakció az ötletbörze felfüggesztését kezdeményezi addig, amíg Budapest pénzügyi problémával küszködik és az átláthatósági hiányosságokon nem változtat a baloldali városvezetés. A közösségi költségvetés folyamatában a legnagyobb problémát az átláthatóság hiánya okozza – hangsúlyozta a lapnak Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. Úgy véli, a szavazás módja nem garantálja, hogy Budapestről csak a budapestiek döntsenek, és csak egyszer szavazhassanak. Az ötletbörze jelenlegi gyakorlata ugyanis megengedi, hogy az ország minden pontjáról érkezhessen szavazat. Így a projektekről akár miskolci vagy szegedi lakosok dönthetnek, miközben a helyben élő budapestiek véleménye nem érvényesül.

Példaként említette a II. János Pál pápa térre tett közvécét, mint kifejtette a projekt nem vette figyelembe a környékbeliek tiltakozását.

„Ezek a projektek rendkívül költségesek, a főváros rossz anyagi helyzete pedig azt igényelné, hogy létfontosságú dolgokra fordítsák ezeket a forrásokat”

– hangsúlyozta. Arról is szólt, hogy magával a közösségi ötleteléssel nincs bajuk, ugyanis ez alapvetően egy demokráciaprojekt, helye van egy város vagy a kerületek életében, de átláthatóbb és költséghatékonyabb formában. „Amikor csődben van a főváros, akkor szerintem rettenetesen rosszul hangzik az, hogy 15 millió forintért építenek egy homokóraszerű képződményt a Blaha Lujza térre” – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Ameddig kigyulladnak a buszok, addig nem biztos, hogy a közösségi költségvetés a legmegfelelőbb helye az évi egymilliárd forintnak – véli.