Senki sem tudja, mi és miért emelkedett ki a földből Budapest kellős közepén

Hivatalosan a 2001: Űrodüsszeia monolitjára emlékeztet a Blaha Lujza tér új szobra, amely különböző időszakokban jelenik meg az emberiség fejlődése során, az emberi civilizációt szimbolizálja Stanley Kubrick klasszikusában.

Szerintem messziről sztélére is hajazó obeliszk emelkedhetett ki a térkőből cirka tizenötmillió forintnyi fővárosi közpénzből, majdhogynem azon a ponton, ahol 1965-ig, a metróépítkezések miatt lebontott Nemzeti Színház előtt állt állt a tér közismert „randevúórája", „találkaórája".

Azonban az újonnan felállított randipont központi eleme hivatalosan egy 3,14 méter magas, monolitikus homokóra-szobor, amely fekete acélból készült és fehér pixelek díszítik. Mint az Építészfórumon ismertetik, „a koncepció alapján a digitális-analóg, személyes-online, te-én szembenállással játszva a homokórán látható fekete-fehér pixelek a pergő homokszemeket, az idő múlását idézik, egyúttal a személyes találkozás közelgő pillanatának feszült izgalmát is közvetítik”. Az oszlop egyik pixelje QR-kódot foglal magába, amelynek beolvasása után zenei válogatásokhoz, helytörténeti minisétákhoz és egyéb, a Blahához kapcsolódó élményekhez lehet eljutni.

A projektet a VIAPLANT Design Kft. és Szakács Barnabás tervei alapján valósították meg, miután a budapesti közösségi költségvetés 2022–23-as ciklusában randevúórára, találkaórára szintén lehetett szavazni.

Hosszas mérlegelés, még hosszabb egyeztetés és tervezgetés eredménye lett a homokóra-szobor

Karácsony Gergelyéknek egyből megtetszett az ötlet – bár a grandiózus fejlesztés megnyitójára nem ő, hanem a főpolgármester egykori helyettese, Kerpel-Fronius Gábor érkezett mint önkormányzati tanácsadó –, de végül nem az eredeti elképzelést bocsátották szavazásra – amiben értelemszerűen köztéri óra is szerepelt –, a javasolt ötvenmilliós költségvetést pedig a már említett 15 millióra vágták vissza. Majd újabb hosszas mérlegelés, egyeztetés és tervezgetés után a Blaha Lujza tér északkeleti sarkán találták meg a legmegfelelőbb helyszínt, a Rákóczi út, illetve a József körút találkozásánál, az aluljáró feljárata melletti árnyékos területen. Így a napóráról ugyancsak le lehetett mondani, egyébként is – tehették fel a kérdést –, ki akarna a napsütötte Blaha Lujza tér kellős közepén randevúzni?!