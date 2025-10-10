Senki sem tudja, mi és miért emelkedett ki a földből Budapest kellős közepén

Átadták az új randipontot a Blahán
Átadták, de még nincs neve Budapest legújabb fejlesztésének. A Blaha Lujza téri „randipontról”, „találkapontról” kérdeztem az utca emberét.
Hiába kérdezték meg tőlem többen a Blaha Lujza téren, mennyi az idő, csupán a mobilom segítségével tudtam kielégítő válaszokat adni. Holott pont a napokban adták át Budapest következő nagyívű fejlesztését, egy randipontot, hogy évtizedes várakozások után ismét legyen ikonikus találkozó helye a Blaha Lujza térnek. Persze, ahogy elővettem a készüléket a zsebemből, a szokásosnál is nagyobb lett az érdeklődés... Mini közvélemény-kutatásunk az egyelőre nevesincs „randipont”, „találkapont” mellől.
Úgy tűnik nem sikerült rendesen felújítani a teret.
Azonban az újonnan felállított randipont központi eleme hivatalosan egy 3,14 méter magas, monolitikus homokóra-szobor, amely fekete acélból készült és fehér pixelek díszítik. Mint az Építészfórumon ismertetik, „a koncepció alapján a digitális-analóg, személyes-online, te-én szembenállással játszva a homokórán látható fekete-fehér pixelek a pergő homokszemeket, az idő múlását idézik, egyúttal a személyes találkozás közelgő pillanatának feszült izgalmát is közvetítik”. Az oszlop egyik pixelje QR-kódot foglal magába, amelynek beolvasása után zenei válogatásokhoz, helytörténeti minisétákhoz és egyéb, a Blahához kapcsolódó élményekhez lehet eljutni.
A projektet a VIAPLANT Design Kft. és Szakács Barnabás tervei alapján valósították meg, miután a budapesti közösségi költségvetés 2022–23-as ciklusában randevúórára, találkaórára szintén lehetett szavazni.
Karácsony Gergelyéknek egyből megtetszett az ötlet – bár a grandiózus fejlesztés megnyitójára nem ő, hanem a főpolgármester egykori helyettese, Kerpel-Fronius Gábor érkezett mint önkormányzati tanácsadó –, de végül nem az eredeti elképzelést bocsátották szavazásra – amiben értelemszerűen köztéri óra is szerepelt –, a javasolt ötvenmilliós költségvetést pedig a már említett 15 millióra vágták vissza. Majd újabb hosszas mérlegelés, egyeztetés és tervezgetés után a Blaha Lujza tér északkeleti sarkán találták meg a legmegfelelőbb helyszínt, a Rákóczi út, illetve a József körút találkozásánál, az aluljáró feljárata melletti árnyékos területen. Így a napóráról ugyancsak le lehetett mondani, egyébként is – tehették fel a kérdést –, ki akarna a napsütötte Blaha Lujza tér kellős közepén randevúzni?!
A tervezők célja mindenesetre a következő: a hangsúly a fizikai találkozáson legyen, és ne az „információs pont” funkcióján. Ahogy Szakács Barnabás fogalmazott, a pontos idő mutatása helyett maga a találkozás a lényeg, a közterületen.
Visszakanyarodva a „mennyi az idő” kérdésére, a keddi átadó után két nappal megkérdeztem a Blaha Lujza téren várakozókat, tudják-e, mivel „lepte” meg őket a főváros vezetése. Ám senki sem tudta, mi épült. Vagy észre sem vették az oszlopot.
Ha segítettem, mondván, a régi Nemzeti Színház lebontása előtt e téren is állt egy „randevúóra”, „találkaóra”, akkor sem tudták hova tenni, miért kellett erre energiát és pénzt áldozni.
Voltak, akik nem értették a helyszínt – és közben apró és öngyújtó után érdeklődtek –, azonban olyanokkal is tudtam beszélgetni, akik még emlékeztek arra, hogy Budapest egyes pontjain valóban voltak ilyen találkozási pontok. Innen is ismerős: „Találkozzunk a Moszkván, az óra alatt!” A nagyívű fejlesztés másik sarkalatos pontja természetesen a tizenötmilliós ár volt. „Mi a búbánat?” – mondta egy idős asszony, majd elnevette magát: „Ezentúl ide fogunk járni randizni!” Másikuk félmillióra tippelt, de miután elmondtam, mennyibe is került az oszlop, felnevetett. „Jó, hát persze, a művész úr munkáját is meg kell fizetni.” „Biztos megérte az árát” – jegyezte meg később egy édesanya.
Abban szintén konszenzus volt a csütörtöki napon, hogy ha már felújították a régi kezdeményezést, miért nem bírt volna el még egy köztéri órát a Blaha Lujza tér új obeliszkje.
A projektnek jelenleg nincs neve, a végleges elnevezést azonban a budapestiek kreativitására bízzák Karácsonyék. A főváros olyan rövid, frappáns, könnyen megjegyezhető nevet keres, amely utal a térre, a randipont formájára vagy gondolatiságára. A névjavaslatokat 2025. november 16-ig várják. A QR-kód beolvasásával a felületen maximum három névötletet lehet beküldeni. A beérkezett javaslatokat a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai értékelik, a legjobb ötletekből összeállított lista alapján közösségi szavazásra bocsátják. A legtöbb szavazatot kapó név várhatóan év végéig kerül kihirdetésre.
