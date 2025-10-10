Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közterület Kerpel-Fronius Gábor főváros közösségi költségvetés Blaha Lujza tér Budapest utca embere Karácsony Gergely

Senki sem tudja, mi és miért emelkedett ki a földből Budapest kellős közepén

2025. október 10. 06:42

Átadták, de még nincs neve Budapest legújabb fejlesztésének. A Blaha Lujza téri „randipontról”, „találkapontról” kérdeztem az utca emberét.

2025. október 10. 06:42
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Hiába kérdezték meg tőlem többen a Blaha Lujza téren, mennyi az idő, csupán a mobilom segítségével tudtam kielégítő válaszokat adni. Holott pont a napokban adták át Budapest következő nagyívű fejlesztését, egy randipontot, hogy évtizedes várakozások után ismét legyen ikonikus találkozó helye a Blaha Lujza térnek. Persze, ahogy elővettem a készüléket a zsebemből, a szokásosnál is nagyobb lett az érdeklődés... Mini közvélemény-kutatásunk az egyelőre nevesincs „randipont”, „találkapont” mellől.

Blaha Lujza tér: homokóra-szobor épült a város közepén
Blaha Lujza tér: monolitikus homokóra-szobor lett Budapest következő nagy fejlesztése

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Blaha Lujza tér: tizenötmillió forintnyi fővárosi közpénzből épült „randipont”, „találkapont”

  • Hivatalosan a 2001: Űrodüsszeia monolitjára emlékeztet a Blaha Lujza tér új szobra, amely különböző időszakokban jelenik meg az emberiség fejlődése során, az emberi civilizációt szimbolizálja Stanley Kubrick klasszikusában.
  • Szerintem messziről sztélére is hajazó obeliszk emelkedhetett ki a térkőből cirka tizenötmillió forintnyi fővárosi közpénzből, majdhogynem azon a ponton, ahol 1965-ig, a metróépítkezések miatt lebontott Nemzeti Színház előtt állt állt a tér közismert „randevúórája”, „találkaórája”.

Azonban az újonnan felállított randipont központi eleme hivatalosan egy 3,14 méter magas, monolitikus homokóra-szobor, amely fekete acélból készült és fehér pixelek díszítik. Mint az Építészfórumon ismertetik, „a koncepció alapján a digitális-analóg, személyes-online, te-én szembenállással játszva a homokórán látható fekete-fehér pixelek a pergő homokszemeket, az idő múlását idézik, egyúttal a személyes találkozás közelgő pillanatának feszült izgalmát is közvetítik”. Az oszlop egyik pixelje QR-kódot foglal magába, amelynek beolvasása után zenei válogatásokhoz, helytörténeti minisétákhoz és egyéb, a Blahához kapcsolódó élményekhez lehet eljutni.

A projektet a VIAPLANT Design Kft. és Szakács Barnabás tervei alapján valósították meg, miután a budapesti közösségi költségvetés 2022–23-as ciklusában randevúórára, találkaórára szintén lehetett szavazni.

Hosszas mérlegelés, még hosszabb egyeztetés és tervezgetés eredménye lett a homokóra-szobor

Karácsony Gergelyéknek egyből megtetszett az ötlet – bár a grandiózus fejlesztés megnyitójára nem ő, hanem a főpolgármester egykori helyettese, Kerpel-Fronius Gábor érkezett mint önkormányzati tanácsadó –, de végül nem az eredeti elképzelést bocsátották szavazásra – amiben értelemszerűen köztéri óra is szerepelt –, a javasolt ötvenmilliós költségvetést pedig a már említett 15 millióra vágták vissza. Majd újabb hosszas mérlegelés, egyeztetés és tervezgetés után a Blaha Lujza tér északkeleti sarkán találták meg a legmegfelelőbb helyszínt, a Rákóczi út, illetve a József körút találkozásánál, az aluljáró feljárata melletti árnyékos területen. Így a napóráról ugyancsak le lehetett mondani, egyébként is – tehették fel a kérdést –, ki akarna a napsütötte Blaha Lujza tér kellős közepén randevúzni?!

A tervezők célja mindenesetre a következő: a hangsúly a fizikai találkozáson legyen, és ne az „információs pont” funkcióján. Ahogy Szakács Barnabás fogalmazott, a pontos idő mutatása helyett maga a találkozás a lényeg, a közterületen.

Az új Blaha Lujza téri obeliszk: sokan hiányolják a valódi órát a közterületről

Senki sem tudja, mi, miért emelkedett ki a földből Budapest kellős közepén: az ára is sokkoló

Visszakanyarodva a „mennyi az idő” kérdésére, a keddi átadó után két nappal megkérdeztem a Blaha Lujza téren várakozókat, tudják-e, mivel „lepte” meg őket a főváros vezetése. Ám senki sem tudta, mi épült. Vagy észre sem vették az oszlopot.

Ha segítettem, mondván, a régi Nemzeti Színház lebontása előtt e téren is állt egy „randevúóra”, „találkaóra”, akkor sem tudták hova tenni, miért kellett erre energiát és pénzt áldozni.

Voltak, akik nem értették a helyszínt – és közben apró és öngyújtó után érdeklődtek –, azonban olyanokkal is tudtam beszélgetni, akik még emlékeztek arra, hogy Budapest egyes pontjain valóban voltak ilyen találkozási pontok. Innen is ismerős: „Találkozzunk a Moszkván, az óra alatt!” A nagyívű fejlesztés másik sarkalatos pontja természetesen a tizenötmilliós ár volt. „Mi a búbánat?” – mondta egy idős asszony, majd elnevette magát: „Ezentúl ide fogunk járni randizni!” Másikuk félmillióra tippelt, de miután elmondtam, mennyibe is került az oszlop, felnevetett. „Jó, hát persze, a művész úr munkáját is meg kell fizetni.” „Biztos megérte az árát” – jegyezte meg később egy édesanya.

Abban szintén konszenzus volt a csütörtöki napon, hogy ha már felújították a régi kezdeményezést, miért nem bírt volna el még egy köztéri órát a Blaha Lujza tér új obeliszkje.

A projektnek jelenleg nincs neve, a végleges elnevezést azonban a budapestiek kreativitására bízzák Karácsonyék. A főváros olyan rövid, frappáns, könnyen megjegyezhető nevet keres, amely utal a térre, a randipont formájára vagy gondolatiságára. A névjavaslatokat 2025. november 16-ig várják. A QR-kód beolvasásával a felületen maximum három névötletet lehet beküldeni. A beérkezett javaslatokat a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai értékelik, a legjobb ötletekből összeállított lista alapján közösségi szavazásra bocsátják. A legtöbb szavazatot kapó név várhatóan év végéig kerül kihirdetésre.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 10. 08:53
Mi,mi? Hát egy libernyák fallosz totem. Ha már annak érzik magukat.
Válasz erre
0
0
3atti3
2025. október 10. 08:38
Annyira ki van véreztetve, hogy a bkv leáll de randipont az rettenetesen fontos kamugerinek meg a tolvaj bandájának. Ebből is valakik zsebe vastagodott. De persze Zoooorbáááán!
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 10. 08:24
Fekete acél? A közepét már kirágták a Hódok!
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 10. 08:23
Én tudom!! Ursula von der Leyen lovas szobra.....csak nem a ló hátán van😁
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!