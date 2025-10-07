Ft
randipont Blaha Lujza tér oszlop Budapest

Átadták az új randipontot a Blahán

2025. október 07. 17:05

Tudod, hol...

2025. október 07. 17:05
null

Átadták az új randipontot a Blaha Lujza téren, így évtizedek várakozása után ismét lesz ikonikus találkozóhelye a Blahának – írja a budapest.hu. A fővárosi közösségi költségvetés keretében megvalósult új randipont nemcsak a tér megújulását, hanem a budapesti városi kultúra egyik fontos hagyományának újjáélesztését is jelenti.

A Blaha Lujza tér ugyanis mindig is Budapest egyik legforgalmasabb és legismertebb központja volt, ahol generációk adtak egymásnak randevút. 

Az egykor a Nemzeti Színház előtt álló „Találkaóra” azonban a XX. század közepén eltűnt a városképből – most viszont új formában tér vissza.

A közösségi költségvetésre 2023-ban benyújtott és nagy többséggel megszavazott ötlet célja, hogy a tér újra randinagyhatalom legyen – egy modern, mégis szimbolikus találkozópont révén, ahol többé nem kell hosszan magyarázni, „melyik fa mellett” várakozunk.

A helyszín és a koncepció

A portál szerint a tervezők több lehetséges helyet is megvizsgáltak, figyelembe véve a gyalogosforgalmat, a közműveket és a történelmi örökséget. A végső döntés szerint az új találkozópont a tér északkeleti részén, a Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró kijárata mellett kap helyet – árnyékos, jól megközelíthető területen.

Forrás: budapest.hu

Az eredeti napóra-ötlet helyett egy 3,14 méter magas monolit homokóra készül, amely a találkozás és az idő szimbolikáját egyesíti. Az alkotás tervezője, Szakács Barnabás (VIAPLANT Design Kft.) szerint a cél nem az idő pontos mérésére szolgáló eszköz létrehozása volt, 

hanem a találkozás élményének újraértelmezése a digitális korban.

A portál kifejti, hogy a fekete acélból készült oszlopon fehér pixelek idézik meg a pergő homokszemeket, az idő múlását és a várakozás feszültségét. Egy különleges pixel pedig QR-kódot rejt, amely változó tartalmakhoz – például helyi zenei válogatásokhoz vagy minitörténeti sétákhoz – vezet.

Nevet keresnek

Az új randipontnak egyelőre nincs neve. A városlakók közösségi ötletelés és szavazás útján dönthetnek majd arról, hogyan hívjuk Budapest új találkozási jelképét.

Nyitókép: budapest.hu

 

