Átadták az új randipontot a Blahán

Átadták az új randipontot a Blaha Lujza téren, így évtizedek várakozása után ismét lesz ikonikus találkozóhelye a Blahának – írja a budapest.hu. A fővárosi közösségi költségvetés keretében megvalósult új randipont nemcsak a tér megújulását, hanem a budapesti városi kultúra egyik fontos hagyományának újjáélesztését is jelenti.

A Blaha Lujza tér ugyanis mindig is Budapest egyik legforgalmasabb és legismertebb központja volt, ahol generációk adtak egymásnak randevút.

Az egykor a Nemzeti Színház előtt álló „Találkaóra” azonban a XX. század közepén eltűnt a városképből – most viszont új formában tér vissza.

A közösségi költségvetésre 2023-ban benyújtott és nagy többséggel megszavazott ötlet célja, hogy a tér újra randinagyhatalom legyen – egy modern, mégis szimbolikus találkozópont révén, ahol többé nem kell hosszan magyarázni, „melyik fa mellett” várakozunk.

A helyszín és a koncepció