„Még a nem teljesen agyhalott ellenzéki beszélő fejek is szoktak arról értekezni, hogy a kormány túltolja a háborúval kapcsolatos retorikáját. Arról azonban még egyik sem kapott agyfrászt, hogy Ursula, Manfred, vagy bármelyik tetszőleges nyugati vagy baltikumi elmebeteg, vagy a jelenlegi lengyel kormány, olyanokat mond mint Hitler, amikor szoktatta a németeket a keleti háború gondolatához.

Szerintem például nem maradhatna hivatalában olyan politikus, aki kijelenti, sőt tulajdonképpen bejelenti az EU vagy országa háborús érintettségét, anélkül, hogy erről az országa törvényhozása döntött volna. Arról nem is beszélve, hogy az EU sem jogi, sem katonai értelemben nem háborúképes. Ha igen, akkor megint úgy lépünk majd be egy világháborúba, hogy nem sok közünk van hozzá. De remélem azt azért még a Tisza szavazók is problémásnak éreznék, hogy a nevünkben, »szuverenitásunk kis részének« elvétele következtében helyettünk üzenne hadat Ursula az oroszoknak.

De ehhez képest az EU háborús érintettségéről beszélő idióták vidáman maradnak tovább, hogy újabb őrült és rossz döntésekkel egyre közelebb vigyék Európát egy »véletlenül« kitörő háborúhoz.

Csak politikapatológiai szemszögből jegyzem meg, hogy Ursula Merkel (látványosan megbukó) hadügyminisztereként jutott el azokhoz a képzelgésekhez, miszerint ő ért a háborúhoz. Mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy egy viszonylag okos nő (Merkel) buta nőkből szervez magának udvartartást, hogy azok a feldicsérésért cserébe engedelmes bábok legyenek. A viszonylag okos nők csak azt felejtik el, hogyha a buta barinőjük kikerül a hatókörükből, mert például elveszítik a hatalmukat, akkor a tanultak szerint maguknál is butább barinőkkel veszik körbe magukat és azonnal elkezdik okos nőnek is képzelni magukat. Ursula ráadásul úgy tűnik bukik a hatalommal bíró, viszonylag jóképűnek tekinthető férfiakra is. Ursulát Merkel küldte az EU nyakára, abban a hiszemben, hogy biztos lesz ott egy-két értelmes ember, aki elterelgeti. Hát nem. Ursulát persze befolyásoló rendszerek hálója veszi körül, de a saját jogán is hülye. Semmit nem ért az orosz-ukrán háború négy évének katonai és technológiai tapasztalataiból, az ő hozzáállása és józan esze miatt egyetlen háború sem fog elmaradni.

Most teljesen másképpen vagyunk közel egy világháborúhoz, mint a hidegháború idején. Akkor néhány elmebetegen kívül mindenki el akarta kerülni. (…)