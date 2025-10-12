Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háborús uszítás Németország baltikum Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország

Attól tartok egyesek nem ijedtek meg eléggé a háborútól

2025. október 12. 13:20

Remélem, azt azért még a Tisza szavazók is problémásnak éreznék, hogy a nevünkben üzenne hadat Ursula az oroszoknak.

2025. október 12. 13:20
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Még a nem teljesen agyhalott ellenzéki beszélő fejek is szoktak arról értekezni, hogy a kormány túltolja a háborúval kapcsolatos retorikáját. Arról azonban még egyik sem kapott agyfrászt, hogy Ursula, Manfred, vagy bármelyik tetszőleges nyugati vagy baltikumi elmebeteg, vagy a jelenlegi lengyel kormány, olyanokat mond mint Hitler, amikor szoktatta a németeket a keleti háború gondolatához.

Szerintem például nem maradhatna hivatalában olyan politikus, aki kijelenti, sőt tulajdonképpen bejelenti az EU vagy országa háborús érintettségét, anélkül, hogy erről az országa törvényhozása döntött volna. Arról nem is beszélve, hogy az EU sem jogi, sem katonai értelemben nem háborúképes. Ha igen, akkor megint úgy lépünk majd be egy világháborúba, hogy nem sok közünk van hozzá. De remélem azt azért még a Tisza szavazók is problémásnak éreznék, hogy a nevünkben, »szuverenitásunk kis részének« elvétele következtében helyettünk üzenne hadat Ursula az oroszoknak.

De ehhez képest az EU háborús érintettségéről beszélő idióták vidáman maradnak tovább, hogy újabb őrült és rossz döntésekkel egyre közelebb vigyék Európát egy »véletlenül« kitörő háborúhoz.

Csak politikapatológiai szemszögből jegyzem meg, hogy Ursula Merkel (látványosan megbukó) hadügyminisztereként jutott el azokhoz a képzelgésekhez, miszerint ő ért a háborúhoz. Mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy egy viszonylag okos nő (Merkel) buta nőkből szervez magának udvartartást, hogy azok a feldicsérésért cserébe engedelmes bábok legyenek. A viszonylag okos nők csak azt felejtik el, hogyha a buta barinőjük kikerül a hatókörükből, mert például elveszítik a hatalmukat, akkor a tanultak szerint maguknál is butább barinőkkel veszik körbe magukat és azonnal elkezdik okos nőnek is képzelni magukat. Ursula ráadásul úgy tűnik bukik a hatalommal bíró, viszonylag jóképűnek tekinthető férfiakra is. Ursulát Merkel küldte az EU nyakára, abban a hiszemben, hogy biztos lesz ott egy-két értelmes ember, aki elterelgeti. Hát nem. Ursulát persze befolyásoló rendszerek hálója veszi körül, de a saját jogán is hülye. Semmit nem ért az orosz-ukrán háború négy évének katonai és technológiai tapasztalataiból, az ő hozzáállása és józan esze miatt egyetlen háború sem fog elmaradni.

Most teljesen másképpen vagyunk közel egy világháborúhoz, mint a hidegháború idején. Akkor néhány elmebetegen kívül mindenki el akarta kerülni. (…)

A legnagyobb problémája szerintem most az Európának, hogy a hanyatló nemzetek, az őslakosság nem értette meg ennek a politikának az abszurditását, veszélyességét, és azt, hogy milyen közel is vagyunk egy totális, német módra totális háborúhoz a kontinensünkön. De hogy is várhatnánk el racionális gondolkodást olyan emberektől, akik nem aggódtak egyetlen lányukért, amikor arab és néger férfiak milliói bukkantak fel a városaikban. Azok miért is aggódnának az egyetlen fiukért, akit, ha így mennek tovább a dolgok, akkor valahol ott fognak eltemetni, ahol a dédapját, a Dnyeperen túl, valahol Ukrajnában. (…)

Ha ugyanis nem lenne világos, ma arra akarnak rávenni bennünket is a nyugatiak, hogy támadjuk meg Oroszországot. Szó sincs védekező háborúról, azt akarják elérni, hogy az európaiak elfogadják, egy provokációra (vagy igazira, vagy hamisra) válaszul mi leszünk kénytelenek megelőző csapást mérni az oroszokra. Ezt csak úgy akadályozhatjuk meg, ha az emberek felfogják, hogy Brüsszel háborúba akarja hajszolni őket. A közbeszéd részévé kell tennünk a háborús veszély valóságosságát.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2025. október 12. 14:20
Na, de nem kell idegeskedni, mert a hamvasztási költséget mindenki megspórolja, mivel atombomba, vagy az atomtöltet egyúttal úgy is porrá éget mindenkit.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. október 12. 14:00
massivement5 na mi ez a hirtelen kirohanás ? felvert a harangszó ? nyugi nyugi...nem vallatószobában vagy... térj már észhez....
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 12. 13:53
Elég a hazudozásból. Ursula nem akar hadat üzenni. 10 évig - a háború előtt - minden fidesznyik harcimarci topogó, élükön a dagadék vezérnindzsával verte magát arra, hogy nemzetthy harcz, háború, küzdelem, minden IS a betegesen csöpögős military pornó volt. Még a COVID alatt is katonák sétálgattak az utcán.
Válasz erre
0
4
fortissima
2025. október 12. 13:49
Csak Orbán Viktor tud megvédeni minket a világháborútól! Szerintem kevés lesz, de meglátjuk...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!