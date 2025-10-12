Ft
orosz olajfinomító Ukrajna hírszerzés kőolajfinomító Egyesült Államok

A Financial Times kitálalt: az amerikai hírszerzés támogatja Ukrajnát az orosz olajfinomítók rongálásában

2025. október 12. 12:57

Kiderült, mi megy a háttérben.

2025. október 12. 12:57
null

A Financial Times arról ír, hogy az Egyesült Államok hónapok óta segíti Ukrajnát az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokban, oly módon, hogy a hírszerzésük bizalmas információkat osztott meg Kijevvel: 

segítettek az ukránoknak az útvonalak, magasságok, az időzítés és a döntések megtervezésében,  ami segítette Kijevet a távolabbi olajfinomítók elleni csapásokban is.

A lap szerint Washington célja, hogy az orosz gazdaság zuhanjon, és tárgyalásokra kényszerítse a Kremlt.
 

Nyitókép: Kevin Lamarque / File Photo

 

wadcutter
2025. október 12. 14:36
ezt rögtön tudtam, csak nem sejtettem
llnnhegyi
2025. október 12. 14:35
Valakik hazudnak. Máshol írják,hogy Trump kihátrálni készül az szláv háborúból. Ukrajnát otthagyja. Biden sara!
europész
2025. október 12. 14:23
Trump is kezdi elvesziteni a szava hihetoseget.
jóember
2025. október 12. 14:20
Hát ezt eddig is tudtuk, semmi új ebben a hírben. Meg azt sem meglepő állítani, hogy továbbra is Amerika háborúzik az oroszok ellen, csak most annyi változás történt, hogy ennek a költségeit a EU fizeti. Ami itt meglepő az az, hogy míg Amerika sunyi módon folytatja a háborút, az elnökük Trump béketeremtőként tetszeleg a világpolitikában. De ami még erre is rátesz egy lapáttal az, hogy a világ ezt el is hiszi neki. Legutóbb azt nyilatkozta, hogy csalódott Putyinban. Ez jó! Elmegy békét teremteni Alaszkába, mindeközben bőszen rongáltatja az orosz infrastruktúrát az ukránokkal, majd most fel van háborodva mert Putyin nem hisz neki. Azt mondja csalódott. Ez a Trump mindenkit hülyének néz, ez még más aljasságra is képes lehet.
