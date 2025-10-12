A Financial Times kitálalt: az amerikai hírszerzés támogatja Ukrajnát az orosz olajfinomítók rongálásában

A Financial Times arról ír, hogy az Egyesült Államok hónapok óta segíti Ukrajnát az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokban, oly módon, hogy a hírszerzésük bizalmas információkat osztott meg Kijevvel:

segítettek az ukránoknak az útvonalak, magasságok, az időzítés és a döntések megtervezésében, ami segítette Kijevet a távolabbi olajfinomítók elleni csapásokban is.

A lap szerint Washington célja, hogy az orosz gazdaság zuhanjon, és tárgyalásokra kényszerítse a Kremlt.

