Tömegesen dezertálnak az ukránok a hadseregből, a parancsnokság büntetőszázadokat kezdett fölállítani
Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.
A Financial Times arról ír, hogy az Egyesült Államok hónapok óta segíti Ukrajnát az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokban, oly módon, hogy a hírszerzésük bizalmas információkat osztott meg Kijevvel:
segítettek az ukránoknak az útvonalak, magasságok, az időzítés és a döntések megtervezésében, ami segítette Kijevet a távolabbi olajfinomítók elleni csapásokban is.
A lap szerint Washington célja, hogy az orosz gazdaság zuhanjon, és tárgyalásokra kényszerítse a Kremlt.
