Itt vannak a számok: jelentősen nőtt a pedagógusok száma

A hazai elköteleződés az, hogy vonzóvá tesszük a pedagóguspályát életpályával, 2031-ig emelkedő bérrel, családtámogatásokkal, lakhatási támogatással, ösztöndíjakkal, új szakmai segítségekkel; már meg is indult a dinamikus növekedés a pályán és a képzésekben is – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.

Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos emlékeztetett arra, hogy egész Európában tendenciává vált a szakemberek számának csökkenése, komoly kihívás lett, hogy el tudják látni a feladatot, minél kielégítőbb sikerrel. Ennek kapcsán jelentős kritika éri az itthoni rövid ciklusos képzéseket, amelyek 2-4 félévesek, eközben van olyan uniós tagállam, ahol hat hét alatt is lehet pedagógus képesítést szerezni.

Balatoni Katalin rögzítette, hogy 2025/2026-os tanévben

több mint kétezer fővel nőtt a pedagógusok száma az előző évhez képest.

Ez immár a második tanév, hogy több ezer fővel nő ez a szám. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek még nem a végleges és hivatalos adatok.