Itt vannak a számok: jelentősen nőtt a pedagógusok száma

LaSzajha Vagisztán esete a Harvarddal, avagy az egyetem eszményének kigúnyolása
A világ egyik legnagyobb presztízsű egyeteme éppen éjszakai klubot csinál a tantermeiből. Szakos Enikő írása.
2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest. Kész vagyunk? – tette fel a kérdést Balatoni Katalin, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.
A hazai elköteleződés az, hogy vonzóvá tesszük a pedagóguspályát életpályával, 2031-ig emelkedő bérrel, családtámogatásokkal, lakhatási támogatással, ösztöndíjakkal, új szakmai segítségekkel; már meg is indult a dinamikus növekedés a pályán és a képzésekben is – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.
Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos emlékeztetett arra, hogy egész Európában tendenciává vált a szakemberek számának csökkenése, komoly kihívás lett, hogy el tudják látni a feladatot, minél kielégítőbb sikerrel. Ennek kapcsán jelentős kritika éri az itthoni rövid ciklusos képzéseket, amelyek 2-4 félévesek, eközben van olyan uniós tagállam, ahol hat hét alatt is lehet pedagógus képesítést szerezni.
Balatoni Katalin rögzítette, hogy 2025/2026-os tanévben
több mint kétezer fővel nőtt a pedagógusok száma az előző évhez képest.
Ez immár a második tanév, hogy több ezer fővel nő ez a szám. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek még nem a végleges és hivatalos adatok.
Ismertette továbbá, hogy a 2025/2026-os tanévben 16 909-en kezdték meg a pedagógusképzést, megjegyezve, hogy 2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest, az idén pedig további 2000 hallgatóval emelkedett.
A nyugdíjas pedagógusok esetében várhatóan közel 10 százalékos csökkenés lesz – írta.
Mint kifejtette, a nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok közel 25 százaléka nem töltötte be a 60. életévét – ők a Nők 40 nyugdíjprogramnak köszönhetően tudnak tovább dolgozni.
A pályakezdők száma szintén nőtt, az előző évhez képest is – ez arra utal, hogy a korfa is javul – állapította meg Balatoni Katalin. Kész vagyunk? – tette fel a kérdést, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.
Nyitókép: Balatoni Katalin Facebook-oldala