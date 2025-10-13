Ft
Balatoni Katalin pedagóguspálya oktatás

Itt vannak a számok: jelentősen nőtt a pedagógusok száma

2025. október 13. 08:54

2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest. Kész vagyunk? – tette fel a kérdést Balatoni Katalin, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.

2025. október 13. 08:54
null

A hazai elköteleződés az, hogy vonzóvá tesszük a pedagóguspályát életpályával, 2031-ig emelkedő bérrel, családtámogatásokkal, lakhatási támogatással, ösztöndíjakkal, új szakmai segítségekkel; már meg is indult a dinamikus növekedés a pályán és a képzésekben is – írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.

Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos emlékeztetett arra, hogy egész Európában tendenciává vált a szakemberek számának csökkenése, komoly kihívás lett, hogy el tudják látni a feladatot, minél kielégítőbb sikerrel. Ennek kapcsán jelentős kritika éri az itthoni rövid ciklusos képzéseket, amelyek 2-4 félévesek, eközben van olyan uniós tagállam, ahol hat hét alatt is lehet pedagógus képesítést szerezni.

Balatoni Katalin rögzítette, hogy 2025/2026-os tanévben 

több mint kétezer fővel nőtt a pedagógusok száma az előző évhez képest. 

Ez immár a második tanév, hogy több ezer fővel nő ez a szám. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek még nem a végleges és hivatalos adatok.

Ismertette továbbá, hogy a 2025/2026-os tanévben 16 909-en kezdték meg a pedagógusképzést, megjegyezve, hogy 2024-ben megduplázódott a pedagógusképzést megkezdők száma 2022-höz képest, az idén pedig további 2000 hallgatóval emelkedett.

A nyugdíjas pedagógusok esetében várhatóan közel 10 százalékos csökkenés lesz – írta. 

Mint kifejtette, a nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok közel 25 százaléka nem töltötte be a 60. életévét – ők a Nők 40 nyugdíjprogramnak köszönhetően tudnak tovább dolgozni.

A pályakezdők száma szintén nőtt, az előző évhez képest is – ez arra utal, hogy a korfa is javul – állapította meg Balatoni Katalin. Kész vagyunk? – tette fel a kérdést, majd leszögezte: nem, de az út, amin elindultunk, az minden kétség nélkül jó.

Nyitókép: Balatoni Katalin Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

gyozoporgorugasa
2025. október 13. 09:09
Itt vannak a számok:,tíz milliárd,száz milliárd,ezer milliárd. Mi bennnük a közös?🤣🤣😂😂👍✌
Válasz erre
0
0
salátás
2025. október 13. 09:04
szegény mindenszaristák gondolom szokásukhoz híven nem veszik majd észre ezt a cikket
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!