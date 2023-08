Akik erotikus képekkel jutalmazzák Ukrajna segítőit

Nagy Gábor és Veczán Zoltán írása

Ott folytatjuk, ahol az előzőt abbahagytuk: merthogy nemcsak a putyinos vécépapír megy nagyot a világhálón, a közösségi finanszírozás is, amelynek van egy minden eddiginél különösebb leágazása:

mégpedig a Teronlyfans.

Ez egy olyan online felület, ahol az eddig személyre, ízlésre szabott, netán partnerfelhasználású, de friss erotikus fényképeket lehet beküldeni azoknak, akik ezeket kérik, s akik számlákkal bizonyítják, hogy már utaltak is pénzt az ukrán hadsereget segítő alapok valamelyikébe. Például az ukrán Azov-ezrednek. Csalni, alkudni nem ér, egy fotót csupán egyszer lehet felhasználni.

A hangsúly azonban itt az erotikán van, s nem a segélypornón (hiába jött össze eddig több mint 700 ezer dollár) – állította Nasztya Kucsmenko, a csoport egyik alapítója, úgy pontosítva krédójukat: „Nem a test tárgyiasításáról szól, hanem arról a szabadságról, hogy úgy használd a tested, ahogy szeretnéd. Az emberek hasznosság akarják magukat tenni.”

Természetesen ennél nyíltabban is fel lehet venni a „fegyvert” a megszálló moszkvai rezsimmel szemben,

de még úgy, hogy a fotelt és annak tizenöt méteres körzetét ne kelljen elhagyni.

Itt van például az Ajándék Putyinnak elnevezésű oldal, amit Ukrajna megtámadása után pár hónappal indított Dalibor Dedek cseh üzletember. (De a háttérben – nyilvánvaló jogi szempontok miatt – ott figyel a cseh védelmi tárca, Ukrajna prágai nagykövetsége; valamint Dana Drabova atomfizikus, politikus.)

A portál gyakorlatilag webshopként működik, bármihez hozzá lehet jutni járulni:

víztisztító tablettáktól kezdve mobil légvédelmi rendszereken át rakétavetőkig, drónokig.

Utóbbi üzletág annyira felpörgött az orosz agresszió következtében, hogy külön elnevezést is alkottak Ukrajna segítői: dronáció. (E pontnál elsősorban a török fejlesztésű Bayraktar típusú eszközökre gondolunk, amikről egyébiránt még dal is íródott.)

Dedekék állítása szerint

az itt befizetett eurómilliók az ukrán követség bankszámlájára folynak be,

a fegyverek beszerzése pedig az ukrán hadsereggel egyeztetve történik. A logisztikát a prágai védelmi tárca biztosítja.

A közösségi fegyverfinanszírozás más országokban is dívik – hasonló metódussal. Hollandiából, Egyesült Királyságból dronációval lehet kiállni Kijev függetlensége mellett, ahogy Franciaországból is. Előbbi az Eyes on Ukraine névre hallgat, utóbbi a Fight Back For Ukraine-re. Ám lehet kifejezetten katonai járművekre is gyűjteni, ezért hozták létre például a KOLO-t – igaz, itt már a humanitárius segítség is feltűnik, nem csak a politikai merchandise és a közösségi fegyverfinanszírozás. Épp úgy, mint a lengyel Zbroimy Ukraine névre hallgató oldalon, bár itt azért még a militarizmus viszi a prímet.

Végül meg kell említenünk a Saint Javelin nevű szájtot – amely a világ egyik legjobb irányított páncéltörő rakétájáról kapta a nevét. (Az ukránok csodafegyveréről ITT írtunk részletesebben! Múzika úgyszintén született róla.) A Saint Javelin valahol a fentebb említett „Ajándék Putyinnak” névre hallgató webshop, illetve a többi, közösségi fegyver-finanszírozásnak felületet adó portál között áll. Nem csupán az „egyházi” jellege miatt.

Lehet itt vásárolni mindenféle matricát, HIMARS-os pólót, krími beach party-inget; a befolyt dollármilliókból pedig a vállalkozás mögött állók

beszereznek különböző fegyvereket, amikre az ukrán ellenállóknak szüksége lehet.

De mi a véleménye egy biztonságpolitikai szakértőnek a közösségi finanszírozásról?

„Az összes ilyen hadi eszköznél, de még a kettős felhasználású termékeknél, mint például a chipeknél vagy az alumíniumpornál, amit egyébként nem csak a szépségiparban, hanem robbanóanyag előállításához is használnak, komoly ellenőrzési rezsim működik a nyugati államokban” – mondja a Mandinernek Somkuti Bálint, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója. „Ahol fegyverek lehetnek, ott lecsap az állam.

Attól tehát nem kell tartani, hogy a közadakozásból vásárolt, Ukrajnának szánt fegyverek rossz kezekbe kerülnének.

Például szélsőséges nézeteket valló vagy más terrorista csoportok kezébe. De az visszaélésre adhat okot, ha egy közösségi kezdeményezés nem tud részletest választ adni arra, hogy igazából hol is kötnek ki az állampolgárok adományai.”

Nyitókép: Teronlyfans