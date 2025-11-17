Drónpánik Romániában: egy egész települést kiürítettek

Egyre feszültebb a helyzet: Románia bekérette az orosz nagykövetet
A román külügy szerint elfogadhatatlan, hogy orosz drónok csapódnak be a határ közelében – az ország szankciókat is kilátásba helyezett.
Egy cseppfolyós gázt szállító hajó gyulladt ki az ukrán oldalon egy éjszakai orosz dróntámadás után. Románia határmenti településén, Plauruban emiatt megkezdték a lakosság kimenekítését, amit a hatóságok „óvintézkedésnek” neveztek. A környéken minden közúti és vízi forgalmat leállítottak.
Egy éjszakai dróntámadás következtében teljes a riadalom a romániai határ mellett, miután egy cseppfolyós gázt szállító hajó kapott lángra Ukrajna déli részén, Izmail térségében. A hatóságok közölték, hogy az LPG-t szállító hajó tüze miatt Plauru, Románia Duna-parti települése kiürítését rendelték el. A Euractiv beszámolója szerint a lépést „óvintézkedésnek” minősítették. A lakosokat előzetesen telefonos riasztások figyelmeztették arra, hogy a támadás után lehetséges, hogy tárgyak zuhanhatnak a földre.
A hatóságok közölték, hogy aznap RO-ALERT riasztást adtak ki a Plauru térségére a közvetlen robbanásveszély miatt, és ennek következtében minden közúti és vízi forgalmat leállítottak a környéken. A falut azért ürítették ki, mert a hajó közelsége a román területhez és a rakomány jellegéből adódóan súlyos kockázatot jelentett.
A hivatalos adatok szerint Plaurunak 2021-ben mindössze 32 lakosa volt, közülük eddig 15 embert vittek biztonságos helyre.
A román védelmi minisztérium azt közölte, hogy nem észleltek illetéktelen behatolást a román légtérbe, noha az Orosz Föderáció erői az éjszaka folyamán megtámadták Ukrajna Romániával határos folyami térségét.
A térségben az elmúlt hetekben több incidens is történt.
A külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet, miután dróndarabok zuhantak a NATO-tagállam területére november 10–11. éjjelén. A tárca szerint „kézzelfogható, átfogó és szilárd bizonyítékot” mutattak be arról, hogy román légtérsértés történt. A bukaresti orosz nagykövetség mindezt színházi eseménynek nevezte, és visszautasította bármiféle spekulációt a Románia területi integritása elleni szándékos megsértésről vagy az ország biztonságának veszélyeztetéséről.
