Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lpg orosz drónok dróntámadás Ukrajna Románia

Drónpánik Romániában: egy egész települést kiürítettek

2025. november 17. 16:27

Egy cseppfolyós gázt szállító hajó gyulladt ki az ukrán oldalon egy éjszakai orosz dróntámadás után. Románia határmenti településén, Plauruban emiatt megkezdték a lakosság kimenekítését, amit a hatóságok „óvintézkedésnek” neveztek. A környéken minden közúti és vízi forgalmat leállítottak.

2025. november 17. 16:27
null

Egy éjszakai dróntámadás következtében teljes a riadalom a romániai határ mellett, miután egy cseppfolyós gázt szállító hajó kapott lángra Ukrajna déli részén, Izmail térségében. A hatóságok közölték, hogy az LPG-t szállító hajó tüze miatt Plauru, Románia Duna-parti települése kiürítését rendelték el. A Euractiv beszámolója szerint a lépést „óvintézkedésnek” minősítették. A lakosokat előzetesen telefonos riasztások figyelmeztették arra, hogy a támadás után lehetséges, hogy tárgyak zuhanhatnak a földre.

Evakuálás Romániában egy ukrajnai dróntámadás után: Plauruban robbanásveszély miatt riasztást adtak ki, a hajó tüze miatt minden forgalmat leállítottak.
Evakuálás Romániában egy ukrajnai dróntámadás után: Plauruban robbanásveszély miatt riasztást adtak ki, a hajó tüze miatt minden forgalmat leállítottak.
Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A dróntámadás után Románia első lépése az evakuálás volt

A hatóságok közölték, hogy aznap RO-ALERT riasztást adtak ki a Plauru térségére a közvetlen robbanásveszély miatt, és ennek következtében minden közúti és vízi forgalmat leállítottak a környéken. A falut azért ürítették ki, mert a hajó közelsége a román területhez és a rakomány jellegéből adódóan súlyos kockázatot jelentett. 

A hivatalos adatok szerint Plaurunak 2021-ben mindössze 32 lakosa volt, közülük eddig 15 embert vittek biztonságos helyre.

A román védelmi minisztérium azt közölte, hogy nem észleltek illetéktelen behatolást a román légtérbe, noha az Orosz Föderáció erői az éjszaka folyamán megtámadták Ukrajna Romániával határos folyami térségét.

A térségben az elmúlt hetekben több incidens is történt. 

A külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet, miután dróndarabok zuhantak a NATO-tagállam területére november 10–11. éjjelén. A tárca szerint „kézzelfogható, átfogó és szilárd bizonyítékot” mutattak be arról, hogy román légtérsértés történt. A bukaresti orosz nagykövetség mindezt színházi eseménynek nevezte, és visszautasította bármiféle spekulációt a Románia területi integritása elleni szándékos megsértésről vagy az ország biztonságának veszélyeztetéséről.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2025. november 17. 17:15
ejjj, azok a Geliwitzi drónok :)
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. november 17. 17:03 Szerkesztve
Mesterséges hiszti! Az oroszoknak egyáltalán nem hiányzik egy NATO ellen viselhető háború és ha már egyáltalán ilyesmire is kerülne sor, akkor sem Románia volna az elsődleges célpont. Ez az egész drónos mizéria leginkább az ukránoknak adhat reményt, hogy belerágassák a NATO-t a háborújukba. Nem kéne a románoknak ebbe a kétes játszmába beállni, mert végül tényleg ráfaraghatnak!
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 17. 16:57
nem az oroszok vótak...............a fukrány terrorista támadás!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 17. 16:56
Dezinformáció. Ukrán dróntámadás történt. Fokozni kell a háborús hisztériát az európai lakosságot háborúra hangolandó.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!