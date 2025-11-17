Drónpánik Romániában: egy egész települést kiürítettek

Egy éjszakai dróntámadás következtében teljes a riadalom a romániai határ mellett, miután egy cseppfolyós gázt szállító hajó kapott lángra Ukrajna déli részén, Izmail térségében. A hatóságok közölték, hogy az LPG-t szállító hajó tüze miatt Plauru, Románia Duna-parti települése kiürítését rendelték el. A Euractiv beszámolója szerint a lépést „óvintézkedésnek” minősítették. A lakosokat előzetesen telefonos riasztások figyelmeztették arra, hogy a támadás után lehetséges, hogy tárgyak zuhanhatnak a földre.

Evakuálás Romániában egy ukrajnai dróntámadás után: Plauruban robbanásveszély miatt riasztást adtak ki, a hajó tüze miatt minden forgalmat leállítottak.

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A dróntámadás után Románia első lépése az evakuálás volt

A hatóságok közölték, hogy aznap RO-ALERT riasztást adtak ki a Plauru térségére a közvetlen robbanásveszély miatt, és ennek következtében minden közúti és vízi forgalmat leállítottak a környéken. A falut azért ürítették ki, mert a hajó közelsége a román területhez és a rakomány jellegéből adódóan súlyos kockázatot jelentett.