Gyűjtsd össze mind! – Slava Ukraini-bögrétől a putyinos vécépapírig

Ugyanis a háború elhúzódása lehetővé tette a szokásos profilképkeret-váltogatások mellett a tényleges, valódi termékek fejlesztését és árusítását a háborúban álló Ukrajna támogatására hivatkozva – mindegy, hogy tényleg oda folyik-e a bevétel, vagy pusztán a kiállás nyíltan vállalt ténye maga a támogatás (az erényfitogtatás jelensége végtelenre nyújtaná jelen cikkünket, így ettől most eltekintenénk). Ezek sokszor csupán Ukrajna nemzeti színeinek kreatív felhasználásával készült egyentermékek, néha azonban egészen meglepő üzenetekkel, olykor valódi kreativitással használják fel.

Olyan is van, persze, amikor nem az Ukrajna melletti, hanem az Oroszország elleni kiállás kerül a fókuszba, sugalmazva, hogy az adott termék megvásárlásával a vevő „jól felbosszantja Putyint”, s természetesen a kettő motiváció, s a két üzenet egyszerre is megjelenhet.

Lássuk, miket találtunk!

Kiállok, mert már beálltam

A fentiek fényében tán már nem annyira meglepő, hogy életünk szinte minden területén szembesülnünk kell az „Ukrajnáért” termékekkel.

Itt van például a Kijev központú, Banda névre hallgató kreatívügynökség, amely az orosz agresszió óta permanens reklámtevékenységgel bombázza a világot.

„Légy oly bátor, mint az ukránok” hirdetik, hol telefontokokon vagy bankkártyákon, néhol ruhanemükön, de különleges pamut szetteken, ékszereken vagy éppen óriásplakátokon is elfér az üzenet. Nemes gondolat természetesen, nem tagadjuk mi sem, hogy különleges figyelmet érdemelnek azok az ukránok is, akik ott maradtak a háború sújtotta országban – s nem csupán a harctereken bizonyítanak nap mint nap;

más kérdés azonban, hogy mind mögött igazából mennyi a valós tartalom (az együttérzés például), mennyi a reputáció, s mennyi a pénzszerzés lehetősége.

Míg az első két irányra Laura Edelson, a New York-i egyetem politikai kommunikációval foglalkozó munkatársa azt mondja a Wired újságírójának: egyértelmű, hogy

a propaganda maguknak az ukránoknak, az angolul beszélő világnak, nem utolsó sorban az Oroszországban élőknek szükséges;

addig arra nemigen ad racionális, de morális magyarázatot sem, hogy miért kell mások mellett HIMARS-, Pro Ukraine–Pro Abortion-, lézerszemű Zelenszkij-matricákat, hűtőmágneseket piacra dobni; ám a Zelenszkijt ábrázoló ágyneműszettek, zuhanyfüggönyök, ukrán zászlós kispárnák, illetve bögrék is az érthetetlen, pénzszívó kategóriákba tartoznak. Relatíve nem kell sokat fizetni egy „Slava ukraini!” feliratú konyhai kötényért sem, de a „Pray for Ukraine” puzzle árát már vaskosan mérik a webshopokban, ahogy a „War on Ukraine is war on democracy” hátterű fali órákét is.

Egy másik irányzat a már meglévő, tematikus, merchandise-holmikat is kínáló felületek „ukránosodása”. Jellemző példa erre a Facebookon milliós követőtáborral rendelkező mémoldalak, mint például a Squatting Slavs in Tracksuits, ahol a vicces vagy annak szánt tartalmak közé egyre sűrűbben csempésznek be egyébként is kereskedelmi célú hirdetéseket. Így tavaly jó érzékkel kezdtek bele a bizniszbe: miután a megzavarodott, a polgári lakossággal akkor még inkább kesztyűs kézzel bánó oroszok harckocsijait a helyiek sokszor traktorral vontatták el, az ukrán civil kurázsi egyik jelképe lett a traktorral vontatott harckocsi, például pólókon.

De Putyin személyét sem kímélik: van sima „baszd meg, Putyin”, van szivárványos-prideosra maszkírozott Putyin, háborús bűnösként körözött Putyin, van póló, amin az orosz elnököt Hitlerhez hasonlítják (Putler) s még jó sokféle, 7-9 ezer forint közötti áron. Idővel ennél keményebb üzenetek is kerültek a termékekre, illetve a termékek maguk hordozták az üzenetet: így született meg például a Putyinos vécépapír.

Mi azonban nem állunk meg itt; a merchandising-iparon túl máshogy is fel lehet venni a „fegyvert” a moszkvai rezsimmel szemben, mégpedig a közösségi fegyverfinanszírozási felületekkel. Ennek formáival, részleteivel, nem utolsó sorban az aggályaival nemsokára jelentkezünk!

Nyitókép: Twitter