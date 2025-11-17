Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik Oroszország haderejével szemben, miközben a kijevi vezérkar továbbra sem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet – számolt be a Portfolio Julian Röpcke német OSINT-újságíró szavairól.

Röpcke szerint az ukrán erők mind a déli, mind a donyecki és harkivi térségben súlyos nehézségekkel küzdenek.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem a nyugati partnerek nem tanultak a korábbi hibákból.

A több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű szinte hatástalannak bizonyult az oroszok drónfölényével szemben.

Röpcke szerint Ukrajnának milliós léptékű FPV-drón-támogatásra, valamint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétára lenne szüksége. Ehelyett a nyugati országok jellemzően csak eseti segítséget nyújtanak, vagy stratégiailag túlértékelt ukrán fejlesztésekbe fektetnek, például a nagy hatótávolságú drónokba.