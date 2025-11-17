Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Julian Röpcke Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Konganak a vészharangok: Ukrajna veresége elkerülhetetlen – a Nyugat okozta a bukást

2025. november 17. 13:21

Az ukrán kormány nem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait és nem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet.

2025. november 17. 13:21
null

Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik Oroszország haderejével szemben, miközben a kijevi vezérkar továbbra sem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet – számolt be a Portfolio Julian Röpcke német OSINT-újságíró szavairól.

Röpcke szerint az ukrán erők mind a déli, mind a donyecki és harkivi térségben súlyos nehézségekkel küzdenek.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem a nyugati partnerek nem tanultak a korábbi hibákból.

A több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű szinte hatástalannak bizonyult az oroszok drónfölényével szemben.

Röpcke szerint Ukrajnának milliós léptékű FPV-drón-támogatásra, valamint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétára lenne szüksége. Ehelyett a nyugati országok jellemzően csak eseti segítséget nyújtanak, vagy stratégiailag túlértékelt ukrán fejlesztésekbe fektetnek, például a nagy hatótávolságú drónokba.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán kormány sem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait. 

A havi 17 ezer fős mozgósítás tényleges eredménye továbbra is bizonytalan, a dezertálások és a szolgálat megtagadása pedig gyakran következmények nélkül marad. Ez nemcsak a haderejének valós nagyságát torzítja, hanem a frontvonalon is hézagokat eredményez, amelyek újabb orosz áttörésekhez vezetnek.

Októberben Ukrajna 586 négyzetkilométert vesztett el, és novemberben pedig várhatóan újabb éves rekord dől meg a területveszteségekben. A Dnyipro és Zaporizzsja nagyvárosi térségeiben az orosz offenzíva hónapok, legfeljebb egy-két év kérdése.

Röpcke szerint, ha sem a kijevi vezetés, sem a nyugati szövetségesek nem hajtanak végre sürgős stratégiai fordulatot, Oroszország lépésről lépésre meg fogja nyerni a háborút.

Nyitókép: Angelos Tzortzinis / AFP

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tibeti
2025. november 17. 14:36
Több mint fél ukrajnát visszaveszi az orosz, és elzárja őket az azovi tengeri kijárattól, Odesszával egyetemben... Így jártak!
Válasz erre
2
0
Robert-N
2025. november 17. 14:36
Túltermelés gyalásókból. A végzet lapátja.
Válasz erre
0
0
renoman
2025. november 17. 14:00
Kár, pedig a győzelem küszöbén álltak. Majdnem győztek, majdnem. Míg az ukránok hátrálva haladnak előre, addig az oroszok előrefele hátrálnak. Nagyon bonyolult a helyzet.
Válasz erre
1
0
but-head
2025. november 17. 13:58
"Konganak a vészharangok" Nocsak, Újhelyi újra a színen?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!