Ukrajna nem áll le: Zelenszkij még 10 évig háborúzna – ezt árulta el a megállapodás
Egy tízéves stratégiai légierő-program keretében az ukrán légiflotta 250 repülősre bővül majd.
Az ukrán kormány nem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait és nem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet.
Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik Oroszország haderejével szemben, miközben a kijevi vezérkar továbbra sem tárja a nyilvánosság elé a valós helyzetet – számolt be a Portfolio Julian Röpcke német OSINT-újságíró szavairól.
Röpcke szerint az ukrán erők mind a déli, mind a donyecki és harkivi térségben súlyos nehézségekkel küzdenek.
A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem a nyugati partnerek nem tanultak a korábbi hibákból.
A több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű szinte hatástalannak bizonyult az oroszok drónfölényével szemben.
Röpcke szerint Ukrajnának milliós léptékű FPV-drón-támogatásra, valamint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétára lenne szüksége. Ehelyett a nyugati országok jellemzően csak eseti segítséget nyújtanak, vagy stratégiailag túlértékelt ukrán fejlesztésekbe fektetnek, például a nagy hatótávolságú drónokba.
Az ukrán kormány sem kezeli kellő súllyal a háború pusztító hatásait.
A havi 17 ezer fős mozgósítás tényleges eredménye továbbra is bizonytalan, a dezertálások és a szolgálat megtagadása pedig gyakran következmények nélkül marad. Ez nemcsak a haderejének valós nagyságát torzítja, hanem a frontvonalon is hézagokat eredményez, amelyek újabb orosz áttörésekhez vezetnek.
Októberben Ukrajna 586 négyzetkilométert vesztett el, és novemberben pedig várhatóan újabb éves rekord dől meg a területveszteségekben. A Dnyipro és Zaporizzsja nagyvárosi térségeiben az orosz offenzíva hónapok, legfeljebb egy-két év kérdése.
Röpcke szerint, ha sem a kijevi vezetés, sem a nyugati szövetségesek nem hajtanak végre sürgős stratégiai fordulatot, Oroszország lépésről lépésre meg fogja nyerni a háborút.
Nyitókép: Angelos Tzortzinis / AFP
