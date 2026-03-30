Elő a párnacihákkal: súlyos csapás lenne az állampapírokra a Tisza Párt tervezett extra adója

ami elsőre valóban nem tűnik soknak, mint ahogyan az ellenzéki szervezet dokumentumában is állítják, de ha a teljes képet nézik a befektetők, akkor azt látják majd, hogy évente nem 6-7, hanem már csak 4,5, vagy 5 százalékot hoz a befektetett pénzük. Ekkor pedig már lehet, hogy jobban megéri nekik másba tenni, esetleg a már említett ingatlanba, vagy értékpapírokba, de népszerűek a kriptovaluták és a a más jellegű befektetések. Ezekre ugyanis nem vonatkozna a terv szerint az extra adó. Legalábbis egy ideig biztosan nem.

Hogy egy 1 százalékos különadóra mennyien reagálhatnak esetleg azonnali visszaváltással és a befektetési alapokból való kiszállással, nehéz megjósolni, de ha már csak 10-20 százalék tesz így, akkor is eltűnne az állományból.

Azaz a dokumentum által említett 24 ezer milliárdnyi összlakossági megtakarítás rögtön 19-21 milliárd forintra olvadna, azaz több tízmilliárddal kevesebb lenne az extra adó bevétele, de az állam is jelentős likviditástól esne el.

A Tisza 240-360 milliárd forintos bevétellel tervez, de így már rögtön 190-280 milliárd forint lenne csak a befolyó összeg.

Ezt megakadályozandó esetleg magasabb kamatokkal lehetne megtartani a befektetőket, de kiindulva a tervezetből, ez megint csak nem lenne logikus, hiszen épp a minél nagyobb állami bevételt szeretnék elérni. Nem beszélve arról, hogy sok befektető magával a céllal sem biztos, hogy egyetértene, hiszen egy olyan tervre gombolnák le közvetlenül az állampapír-tulajdonosokat, amely nem feltétlen élvez társadalmi támogatást.