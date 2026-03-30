Közel kétmillió forintjába kerülne egy magyar családnak az, amit a tiszás Kapitány bejelentett

„A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet” – fogalmaz Szalai Piroska, hozzátéve, hogy a Tisza ezt megfejelné azzal, hogy az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami ellátási zavarokat is okozhat, így akár négyszeres rezsit jelenthetne a családok számára.

Szerinte az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. Anélkül ugyanis a benzin ára könnyen 1000 Ft/liter körül alakulhatna. Mint írja: egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait.

Szalai Piroska elmondja, az árréscsökkentést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. Annak megszüntetése azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenének, ami egy átlagos családnál évi 180–360 ezer forinttal terhelné a családok büdzséjét.

Ha mind ehhez még hozzáadjuk a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek (az SZJA-emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése), akkor a tiszás elvonás mértéke brutális”

– fogalmaz, majd leszögezi: egy magyar családnak „laza” 1,8 millió forintjába kerülne mindaz, amit a tiszás Kapitány István mond.