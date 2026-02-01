Brutálisan híznak az ukrán oligarchák pénztárcái, cégeik köszönik, remekül vannak

Bár közülük legtöbben ukrán származásúak, ám ma már más ország állampolgáraiként tevékenykednek, mindössze felük tartotta meg hivatalosan is állampolgárságát.

2024-es összbevételük tehát eléri az 1304 milliárd hrivnyát, azaz forintra átszámolva 9800 milliárd forintot, tehát közel tízmilliárd forintot fialtak a vállalkozásaik. Mindezt úgy, hogy közben az ország jelentős részén háború dúl és folyamatosak a leállások az energetikai szektorban, valamint ellátási gondokkal is küzdenek az ukrán települések, finoman szólva is figyelemreméltó.

Igaz, a jelentős bevételt elérő élelmiszertermelők folyamatos segítséget kapnak az ukrán kormánytól, például plusz energiát juttatnak el az üzemekbe és a földekre, hogy folyamatos legyen az ukrán élelmiszerellátás, ne alakuljon ki hiány az áramszünetek alatt.

Jachtra várva

Ahmetov például súlyos veszteségeket vesztett el már 2014-ben is, hiszen az övé a Sahtar Donyeck futballcsapata, amely több mint tíz éve kénytelen „albérletben” játszani, hiszen Donyeck orosz fennhatóság alá tartozik. De a 2022 óta tartó háborúban is több gyárát és bányáját bombázták le az orosz légicsapásokban, több száz munkása halt meg ezekben a támadásokban. Ahmetov erősen elkötelezett a háborúban hazája mellett, óriási összegekkel támogatja a hadsereget és csaknem kétszázezer védőfelszerelést szállíttatott már le a katonák számára.