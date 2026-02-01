Brutálisan híznak az ukrán oligarchák pénztárcái, cégeik köszönik, remekül vannak

Háború és lopás: gőzerővel zajlik Ukrajna gyarmatosítása
Az ország mezőgazdasági profitjából ma főként nyugati érdekeltségek, többek között bankok és tőkealapok húznak hasznot. Pálfy Dániel Ábel írása.
Közel tízezer milliárd forintnyi bevételt értek el összesítve a tíz leggazdagabb ukrán vállalkozó cégbirodalmai. A legnagyobbat szakító, Rinat Leonyidovics Ahmetov egymaga kis híján többet keresett, mint a toplistán lévő másik 9 milliárdos. Az ukrán oligarchák és nagyvállalataik háború ide, háború oda, remekül teljesítenek.
Elképesztő bevételt termeltek a legnagyobb ukrán cégek az elmúlt években – derült ki az Opendatabot.ua ukrán statisztikai oldal adataiból. A portál napokban megjelent elemzésében az ukrajnai cégvezetőkre, ukrán oligarchákra koncentrált, de listázta a legnagyobbakat is.
A portál adatai szerint Ukrajnában 67 ezer, közepesnél nagyobb vállalkozást vivő cégvezető dolgozik, legalábbis ennyien vannak, akiknek vállalkozása eléri az éves 10 millió hrivnyás árbevételt, azaz a 75 millió forintot és pénzügyeiről folyamatosan szolgáltat be adatot. Összesen, a kisebb cégekkel együtt ötször ennyien vannak az országban. 73 százalékuk férfi és felük öt régióra koncentrálódik: legtöbbjük Kijevre, valamint környékére, Lvivre, Dnyipropetrovszkra és Ogyesszára.
Jelentős részüknek a cége egyébként nem haladja meg éves árbevétel terén a 100 millió hrivnyát, azaz a 750 millió forintot, míg az első százba kerüléshez legalább 9 milliárd hrivnyás, 67 milliárd forintos árbevétel kellett.
Az Ukrajnában üzemelő cégek közül igen sok van, amelyik nem ebben az országban van bejegyezve. A top 100 vállalkozás közül 70 százalék ukrán, hat százalék brit, 5 százalék ciprusi, négy százalék amerikai és 3 pedig svájci székhelyű.
A top 10 ukrajnai üzletember pedig így oszlik meg a cégbirodalmaik 2024-es bevételei után:
Bár közülük legtöbben ukrán származásúak, ám ma már más ország állampolgáraiként tevékenykednek, mindössze felük tartotta meg hivatalosan is állampolgárságát.
2024-es összbevételük tehát eléri az 1304 milliárd hrivnyát, azaz forintra átszámolva 9800 milliárd forintot, tehát közel tízmilliárd forintot fialtak a vállalkozásaik. Mindezt úgy, hogy közben az ország jelentős részén háború dúl és folyamatosak a leállások az energetikai szektorban, valamint ellátási gondokkal is küzdenek az ukrán települések, finoman szólva is figyelemreméltó.
Igaz, a jelentős bevételt elérő élelmiszertermelők folyamatos segítséget kapnak az ukrán kormánytól, például plusz energiát juttatnak el az üzemekbe és a földekre, hogy folyamatos legyen az ukrán élelmiszerellátás, ne alakuljon ki hiány az áramszünetek alatt.
Ahmetov például súlyos veszteségeket vesztett el már 2014-ben is, hiszen az övé a Sahtar Donyeck futballcsapata, amely több mint tíz éve kénytelen „albérletben” játszani, hiszen Donyeck orosz fennhatóság alá tartozik. De a 2022 óta tartó háborúban is több gyárát és bányáját bombázták le az orosz légicsapásokban, több száz munkása halt meg ezekben a támadásokban. Ahmetov erősen elkötelezett a háborúban hazája mellett, óriási összegekkel támogatja a hadsereget és csaknem kétszázezer védőfelszerelést szállíttatott már le a katonák számára.
Persze, a Forbes híre szerint magáról sem feledkezik meg: jelenleg is várja óriási jachtjának elkészültét, amely félmilliárd dollárba kerül a hírek szerint.
Az adatok egyébként kizárólag az Ukrajnában tevékenykedő vállalkozásaiktól származnak, miközben bőven rendelkeznek érdekeltséggel számos más országban is. Mind Ahmetov, mind Koszjuk előszeretettel terjeszkedik a Balkánon, főleg Horvátországban.
A milliárdosok közül egyébként nem mindenkinek van jó kapcsolata Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és kabinetével, de még annyira a háborúhoz sem fűlik a foga. Sőt! A 8. helyen álló Olekszij Porosenko például hogyhogy nem, épp az orosz invázió előtt távozott Londonba és azóta sem tért haza onnan, pedig a toborzóirodák már körözést is kiadtak ellene. Az üzletember egyébként a volt ukrán elnök, Petro Porosenko fia, ő vette át apja vállalkozásait papíron. Az idősebb Porosenko sem fekszik túl jól a mostani ukrán vezetésnél: tavaly februárban Zelenszkij szankciókat vetett ki ellene hazaárulásra hivatkozva.
Nyitókép: Rinat Ahmetov és játékosai még a Sahtar fénykorában, 2013-ban (Fotó: Alexander KHUDOTEPLY / AFP)