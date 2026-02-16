Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
smr szijjártó péter marco rubio nukleáris egyesült államok

Fontos nukleáris megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok

2026. február 16. 17:40

Hazánkban fejleszthetik a jövő nukleáris technológiáit, ezzel vezető szerep jutna Magyarországnak.

2026. február 16. 17:40
SMR

Fontos nukleáris megállapodást kötött Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Rubioval közös sajtótájékoztatóján számolt be róla, Donald Trump és a magyar kormányfő barátságának köszönhetően a két ország kapcsolatának aranykorát éljük. Emellett Rubio azt is világossá tette, Magyarország sikere egyben az Egyesült Államok sikere.

A magyar és az amerikai külügyminiszter több fontos gazdasági és energetikai együttműködésről is tárgyalt, ezek közül kiemelkedik a nem harci célú nukleáris energia területét érintő együttműködés. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai külügyminisztérium közleményéből kiderül, hogy 

Magyarország lehet a kis moduláris reaktorok (SMR) regionális fejlesztési központja.

Egyben az amerikai Holtec International nyújthat technológiai segítséget a kiégett fűtőreaktorok tárolásában. 

Mi az a kis moduláris reaktor?

Az SMR-ek olyan fejlett technológián alapuló atomreaktorok, amelyek legfeljebb 300 MW elektromos teljesítménnyel rendelkeznek, szemben a nagy erőművekkel, mint amilyen a paksi létesítmény, aminek egy blokkja nagyjából 1200 MW teljesítményt nyújtanak. A kis moduláris reaktorok célja, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátás mellett nagy mennyiségű villamos energiát termeljenek.

A mérethatékony energiatermelő egységek másik fontos jellemzője, hogy sorozatgyártásra optimalizáltak, az egyes modulok összeállítása a helyszínen történik. Ezért megépítésük és üzembe helyezésük jóval gyorsabb és egyszerűbb, mint a klasszikus atomerőműveké. Működésük biztonságosabb, ellátásuknak köszönhetően kiválthatók a régi szénerőművek, mivel alkalmasak kisebb régiók vagy ipari parkok áramellátására, de a háztartási energiaszükségletet is képesek garantálni.

Európa a nukleáris versenyben is lemaradt

A Mandiner korábban részletesen foglalkozott a technológiával. Ahogy arról beszámoltunk, Amerikában már zöld utat kapott az első kis moduláris reaktor, miközben Európa lassabban halad, ám Magyarország akár tíz SMR-rel is beszállhat a regionális élmezőnybe. Ezt az előnyt növeli tovább az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodás. Ahogy korábban írtuk, 

Magyarország régiós szinten a legfontosabb SMR-bázisok közé tartozhat, akárcsak a szintén tervezett lengyel vagy a román nukleáris SMR-flották. 

A Trump–Orbán-találkozón megerősített és hétfőn aláírt amerikai–magyar nukleáris partnerség nemcsak technológiát hoz, de gazdasági lökést is, potenciálisan milliárdos befektetéseket és munkahelyeket. Hazánk ugyanis ambiciózus lépéssel pozicionálja magát a kis moduláris reaktorok globális térképén. A két vezető aláírta a civil nukleáris együttműködésről szóló Memorandum of Understandingot, amely kifejezetten az SMR-ek bevezetését és a kiégett fűtőanyagok tárolását célozza. A potenciális befektetés akár 20 milliárd dolláros is lehet, ami lehetővé tenné 10 reaktor építését amerikai technológiával. Ez nem csupán energiafüggetlenséget hozhat, de Magyarországot a közép-európai SMR-hálózatok egyik központjává emelheti, új munkahelyeket és ipari lökést adva a gazdaságnak.

Árnyaltabb a kép az EU kapcsán is, hiszen nem marad le teljesen a versenyben, bár a gyakorlati lépésekben még van hova fejlődnie. Az unió tavaly indította az SMR-ek Ipari Szövetségét, amely szeptemberben elfogadta a 2025–2029-es akciótervet: kilenc projektet támogatnak, elsősorban tervezési fázisban.

Nyitókép: Laure Andrillon / AFP

fintaj-2
2026. február 16. 18:31
Az oroszoknak sincs még működő szárazföldi SMR-jük, csak a jégtörőkön üzemelőjük van. A magyarországi tervek az amerikai GE Vernova Hitachi által tervezett SMR-ekről szólnak lengyel koprodukcióban. www-gevernova-com.translate.goog/nuclear/carbon-free-power/bwrx-300-small-modular-reactor?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc
recipp
2026. február 16. 18:18
Nem lesz olcsó, de legalább jó sokat fogunk fizetni erte....Már nem csak a ruszkikkal és a kínaiakkal lehet alkudni a visszaosztott lóvéról hanem az amcsikkal is. "Fejlődik" a világ totális rothadás irányába. Védőpajzs felfért a repülőre?Nem egészen 2 hónappal a választások előtt... Komoly kompánia Közben majd megint kiderul, hogy egy alairt sapka volt a legtöbb, amit ebből a találkozóbol is ki tudtak hozni... Ezért jött, hogy megnézze,hogy válunk le az orosz energiákról és eladjanak atomerőműket. Nem kampányolni jön Rubio: kemény üzenetet hoz Orbán Viktornak Washingtonból Sokan arra számítottak, hogy Marco Rubio budapesti látogatása a Fidesz kampányát erősíti majd – akár Donald Trump helyett is demonstrálva az amerikai támogatást. A külügyminiszter nyilatkozata alapján azonban egészen másról lesz szó: Washington az orosz energiáról való leválást akarja napirendre tűzni-Persze a propaganda azt hazudja, hogy az EU követeli.
sozlib_abschaum
2026. február 16. 18:03
Az oroszok már gyártanak kis moduláris reaktorokat, de ha Magyarországra kerül a fejlesztés is az már nagyon jó nekünk.
nempolitizalok-0
2026. február 16. 17:53 Szerkesztve
Magyarul vennünk kell kis atomerőműveket. Amiben amúgy az oroszok a legprofibbak és szerintem a legolcsóbbak is. (Nem néztem utána) Ok, hol járunk mi jól???
