Fontos nukleáris megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok

Marco Rubio Budapesten: „Az önök sikere a mi sikerünk is”
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
Hazánkban fejleszthetik a jövő nukleáris technológiáit, ezzel vezető szerep jutna Magyarországnak.
Fontos nukleáris megállapodást kötött Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Rubioval közös sajtótájékoztatóján számolt be róla, Donald Trump és a magyar kormányfő barátságának köszönhetően a két ország kapcsolatának aranykorát éljük. Emellett Rubio azt is világossá tette, Magyarország sikere egyben az Egyesült Államok sikere.
A magyar és az amerikai külügyminiszter több fontos gazdasági és energetikai együttműködésről is tárgyalt, ezek közül kiemelkedik a nem harci célú nukleáris energia területét érintő együttműködés.
Az amerikai külügyminisztérium közleményéből kiderül, hogy
Magyarország lehet a kis moduláris reaktorok (SMR) regionális fejlesztési központja.
Egyben az amerikai Holtec International nyújthat technológiai segítséget a kiégett fűtőreaktorok tárolásában.
Az SMR-ek olyan fejlett technológián alapuló atomreaktorok, amelyek legfeljebb 300 MW elektromos teljesítménnyel rendelkeznek, szemben a nagy erőművekkel, mint amilyen a paksi létesítmény, aminek egy blokkja nagyjából 1200 MW teljesítményt nyújtanak. A kis moduláris reaktorok célja, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátás mellett nagy mennyiségű villamos energiát termeljenek.
A mérethatékony energiatermelő egységek másik fontos jellemzője, hogy sorozatgyártásra optimalizáltak, az egyes modulok összeállítása a helyszínen történik. Ezért megépítésük és üzembe helyezésük jóval gyorsabb és egyszerűbb, mint a klasszikus atomerőműveké. Működésük biztonságosabb, ellátásuknak köszönhetően kiválthatók a régi szénerőművek, mivel alkalmasak kisebb régiók vagy ipari parkok áramellátására, de a háztartási energiaszükségletet is képesek garantálni.
Európa a nukleáris versenyben is lemaradt
A Mandiner korábban részletesen foglalkozott a technológiával. Ahogy arról beszámoltunk, Amerikában már zöld utat kapott az első kis moduláris reaktor, miközben Európa lassabban halad, ám Magyarország akár tíz SMR-rel is beszállhat a regionális élmezőnybe. Ezt az előnyt növeli tovább az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodás. Ahogy korábban írtuk,
Magyarország régiós szinten a legfontosabb SMR-bázisok közé tartozhat, akárcsak a szintén tervezett lengyel vagy a román nukleáris SMR-flották.
A Trump–Orbán-találkozón megerősített és hétfőn aláírt amerikai–magyar nukleáris partnerség nemcsak technológiát hoz, de gazdasági lökést is, potenciálisan milliárdos befektetéseket és munkahelyeket. Hazánk ugyanis ambiciózus lépéssel pozicionálja magát a kis moduláris reaktorok globális térképén. A két vezető aláírta a civil nukleáris együttműködésről szóló Memorandum of Understandingot, amely kifejezetten az SMR-ek bevezetését és a kiégett fűtőanyagok tárolását célozza. A potenciális befektetés akár 20 milliárd dolláros is lehet, ami lehetővé tenné 10 reaktor építését amerikai technológiával. Ez nem csupán energiafüggetlenséget hozhat, de Magyarországot a közép-európai SMR-hálózatok egyik központjává emelheti, új munkahelyeket és ipari lökést adva a gazdaságnak.
Árnyaltabb a kép az EU kapcsán is, hiszen nem marad le teljesen a versenyben, bár a gyakorlati lépésekben még van hova fejlődnie. Az unió tavaly indította az SMR-ek Ipari Szövetségét, amely szeptemberben elfogadta a 2025–2029-es akciótervet: kilenc projektet támogatnak, elsősorban tervezési fázisban.
