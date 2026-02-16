Fontos nukleáris megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok

Európa a nukleáris versenyben is lemaradt

A Mandiner korábban részletesen foglalkozott a technológiával. Ahogy arról beszámoltunk, Amerikában már zöld utat kapott az első kis moduláris reaktor, miközben Európa lassabban halad, ám Magyarország akár tíz SMR-rel is beszállhat a regionális élmezőnybe. Ezt az előnyt növeli tovább az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodás. Ahogy korábban írtuk,

Magyarország régiós szinten a legfontosabb SMR-bázisok közé tartozhat, akárcsak a szintén tervezett lengyel vagy a román nukleáris SMR-flották.

A Trump–Orbán-találkozón megerősített és hétfőn aláírt amerikai–magyar nukleáris partnerség nemcsak technológiát hoz, de gazdasági lökést is, potenciálisan milliárdos befektetéseket és munkahelyeket. Hazánk ugyanis ambiciózus lépéssel pozicionálja magát a kis moduláris reaktorok globális térképén. A két vezető aláírta a civil nukleáris együttműködésről szóló Memorandum of Understandingot, amely kifejezetten az SMR-ek bevezetését és a kiégett fűtőanyagok tárolását célozza. A potenciális befektetés akár 20 milliárd dolláros is lehet, ami lehetővé tenné 10 reaktor építését amerikai technológiával. Ez nem csupán energiafüggetlenséget hozhat, de Magyarországot a közép-európai SMR-hálózatok egyik központjává emelheti, új munkahelyeket és ipari lökést adva a gazdaságnak.

Árnyaltabb a kép az EU kapcsán is, hiszen nem marad le teljesen a versenyben, bár a gyakorlati lépésekben még van hova fejlődnie. Az unió tavaly indította az SMR-ek Ipari Szövetségét, amely szeptemberben elfogadta a 2025–2029-es akciótervet: kilenc projektet támogatnak, elsősorban tervezési fázisban.