Kiszivárgott a brüsszeli feketelista: ezeket vennék el Magyarországtól

Szalai Piroska emlékeztetett: ez a gondolkodásmód kísértetiesen emlékeztet a Bokros-csomag vagy a Gyurcsány-korszak logikájára, amikor az volt az alapelv, hogy el kell venni a középrétegektől, és a támogatásokat le kell építeni a minimális szintre. A 13. havi nyugdíj is szúrja a brüsszeli bürokraták szemét, akik a költségvetési egyensúlyra hivatkozva javasolják ezeknek a juttatásoknak a felülvizsgálatát – magyarul: az eltörlését.

Különösen felháborító a helyzet, ha megnézzük, kiket véd Brüsszel a magyar emberekkel szemben. Míg a lakossági terheket növelnék, addig a multinacionális vállalatokat körömszakadtáig védelmezik. A jelentésekben visszatérő kritika, hogy a magyar kormány különadókkal sújtja a bankokat, a kiskereskedelmi láncokat és az energiaszektort. Petri Bernadett szerint az Európai Bizottság logikája szerint ezek az adók „bizonytalanságot szülnek” és rontják a befektetői környezetet. Tehát a brüsszeli gondolkodás szerint az a helyes út, ha a multik extraprofitját érintetlenül hagyjuk, a hiányzó pénzt pedig a magyar nyugdíjasoktól és családoktól szedjük be a rezsiemelésen és a támogatások megvonásán keresztül. Szalai Piroska szerint ez az a pont, ahol a gazdaságpolitikai vita valójában értékválasztássá válik:

a nemzeti kormány a családok oldalán áll, míg az uniós vezetés a globális tőke érdekeit képviseli a tagállami polgárokkal szemben.

A most kiadott jelentés és a Cash Talk Extra adásában elhangzott elemzések világossá teszik, hogy a 2026-os év és a következő időszak nem csupán politikai csatározásokról szól majd, hanem a fizikai létbiztonságunk megvédéséről. Szalai Piroska és Petri Bernadett egyetértettek abban, hogy Brüsszel nem kér, hanem követel: a „jógazdaság” hamis jelszava alatt vissza akarják téríteni Magyarországot a 2010 előtti megszorítások, a magas rezsi és a külföldi tőke kiszolgálásának útjára. A rezsicsökkentés, a családtámogatások és a nyugdíjak védelme így válik szuverenitási kérdéssé. Ha engedünk a zsarolásnak, azzal nemcsak a gazdasági önállóságunkat adjuk fel, hanem a magyar társadalom gerincét, a biztonságban élő középosztályt és az időseket szolgáltatjuk ki egy olyan birodalmi logikának, amely számára a magyar ember jóléte csak egy sokadlagos tényező a nagy geopolitikai játszmákban.

