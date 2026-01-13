Kiderült a fájdalmas igazság: Európa lemaradt, a világ pedig kíméletlenül elhúz mellettünk

Kohán Mátyás az európai stagnálás okait elemezve kiemelte Németország és Ausztria gyengélkedését. Szerinte egyértelműen látszik, hogy a német gazdaság stagnálása és az osztrák visszaesés van a legnagyobb hatással a magyar növekedésre is. A szakértő kitért arra is, hogy az Európai Unión belül Finnország az egyetlen ország, amely mind negyedéves, mind éves alapon recesszióban van. Kohán szerint ez a példa jól mutatja,

milyen súlyos következményei vannak annak, ha egy ország elveszíti szerves gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, hiszen a finn ipar, különösen az acélgyártás, erősen támaszkodott az orosz erőforrásokra.

A beszélgetés során felmerült, hogy a háború és a szankciók hogyan tépázzák meg az európai gazdaságot. Kohán Mátyás szerint a „szervezett gazdasági térségek” szétzilálása, az egymásra épülő ellátási láncok megszakítása – akár szankciókkal, akár a háború okozta bizonytalansággal – szükségszerűen növekedési áldozattal jár. Magyarország esetében is látható, hogy bár az energetikai kapcsolatok megmaradtak, az orosz piac beszűkülése és a tranzakciók nehézségei éreztetik hatásukat.

Szalai Piroska a magyar helyzet kapcsán hangsúlyozta, hogy bár a GDP-adatok stagnálást mutatnak, a belső fogyasztás és a reálbérek növekedése továbbra is erős. A szakértő szerint