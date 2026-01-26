Európa újra világelső lehetne abból a pénzből, amit Brüsszel inkább Ukrajna támogatására szórna el

Draghi csúnyán beolvasott a Bizottságnak: az EU versenyképessége rosszabbul áll, mint egy évvel ezelőtt
Ursula von der Leyen is elismerte, az EU versenyképessége veszélyben van.
Megszűnne az Európai Unió versenyhátránya Amerikával szemben, ha az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 800 milliárd eurót fektetne be a magánszektor beruházásaiba. Brüsszel ezt a pénzt jelenleg Ukrajna támogatására fordítaná, amivel Európa tartós leszakadását, az autonómia, valamint a jólét elvesztését kockáztatja.
Megszűnne Európa globális versenyhátránya, ha Ukrajna támogatása helyett a saját vállalkozásainak adna pénzt az Európai Unió – derül ki egy friss kutatásból.
A hasonló nagyságrendű összegből az Európai Unió elősegíthetné a piaci szereplők átalakulását és versenyképességi beruházásaikat, valamint a kutatás-fejlesztéseket – olvasható a McKiensey & Company átfogó jelentésében.
Európának nagyságrendileg pont arra az összegre – mintegy 800 milliárd euróra – lenne szüksége a versenyképességének megerősítésére, mint amennyit Brüsszel Ukrajnának adna.
Ebből a pénzből mindössze néhány száz versenyképes, átalakulni és fejleszteni szándékozó, a szükséges kapacitások nagy részével már rendelkező vállalatot kellene támogatni, hogy az állami szektorral közösen gyors és innovatív fejlesztéseket valósítsanak meg a legfontosabb területeken.
A globális tanácsadó szerint Európának gyorsan kellene cselekednie, ebben az esetben – figyelembe véve a Mario Draghi által korábban bemutatott versenyképességi jelentést – még behozható lenne a kontinens globális lemaradása.
Ezt is ajánljuk a témában
Ursula von der Leyen is elismerte, az EU versenyképessége veszélyben van.
Figyelmeztettek, a késlekedésért nagy árat fizet az unió, mivel a jelenlegi pályán az éves gazdasági növekedés 1 százalék körüli szinten ragad, ráadásul tartósan. A versenyhátrány ráadásul annak ellenére sújtja az európai gazdaság meghatározó szereplőit, hogy rendelkeznek a szükséges képességekkel, ám a forráshiány, a kockázati tőke hiánya és a bürokrácia akadályozza a fejlődést.
Az európai vállalatok 40 százalékkal kevesebbet fektetnek kutatás-fejlesztési projektekbe, mint az amerikai versenytársak.
A jelentés rámutat, hogy mindössze néhány fontos lépésre és ezek támogatására lenne szükség Európa „gazdasági reneszánszához”, amely
magasabb jövedelmekhez vezetne, amelyből fenntartható lenne az európai jólét és több forrás jutna olyan közszolgáltatásokra, mint az egészségügy és az oktatás.
A McKiensey tanulmánya öt olyan területet jelöl meg, ahol a uniós, állami és vállalati szinteken jelentős versenyképesség-javulást lehetne elérniük az európai gazdasági szereplőknek.
Ezek a kulcsfontosságú fejlesztési területek önmagukban és kombinálva is előmozdítanák a pozíciójukat a globális versenyben:
Ezek mellett a vezető piaci szereplőknek érdemes lenne szorosabb együttműködést kialakítaniuk a kínai cégekkel.
A kínai versenytársaknál legfeljebb két év, mire egy innováció az ötlettől a megvalósításig eljut, ugyanez a folyamat Európában legalább 3-4 évig tart.
Ráadásul a jó példák is megtalálhatók a kontinensen, az ő további támogatásukhoz és a fejlődőképes vállalkozások üzleti modellváltásához kellene támogatás, szorosan együttműködve a tagállamokkal és Brüsszellel.
A legjelentősebb technológiai fejlesztésekre a következő években a mesterséges intelligencia, az űrkutatás, a félvezetők és a védelmi beruházások terén nem csak most, de hosszútávon kiemelt kereslet várható.
A globális tanácsadó jó példaként említi a holland kormány és a régiós vállalkozások közös kezdeményezését, az úgynevezett Beethoven Projektet, amely 2,5 milliárd euró részben állami és részben magántőke bevonásával támogatja a piaci szereplőket és a közszférát az energiahatékonyság, a lakhatási infrastruktúra fejlesztése és tehetséggondozás területén.
A partnerségre jó példa a belga IMEL kutatóhálózat szakmai bázisa, amely támogatja a francia Mistral és a holland ASML vállalatokat, amelyek a chipek és félvezetők terén piacvezetők, jelentős K+F potenciállal.
A források átcsoportosítására és a portfólió kereslethez igazítására a SAP és a Siemens jó példák. A vállalatok együttműködése az AI-technológiák fejlesztésére összepontosul és ezek beépítésére saját vállalati modelljeikbe. Éppen ezért stratégiai partnerséget alakítottak ki az Nvidiaval és a Microsofttal, de számos szoftvercég felvásárlását is előkészítették.
Szintén határozott erőforrás-átcsoportosítást igényel az ügyfelekre szabott, magas hozzáadott értékű ajánlat, azaz a vállalkozás olyan megoldásokat kínál, amelyre a partnereknek igényük mutatkozik, de szükség van hozzá a K+F képességekre és innovációra. Jó példa erre a Novo Nordsk gyógyszergyár, amely az Ozempic fogyókúrás gyógyszert fejleszti. Új megoldásaik között már olyan mobilapplikációt is kínálnak, amely segít a fogyás során és azt követően a betegeknek a helyes életmód kialakításában és folyamatos támogatást nyújt.
A mérethatékonyságra is kiváló példákat sorakoztat fel Európa, egyebek mellett az űrtechnológiák kutatása terén. A jelentés példaként említi az Airbus, a Leonard és a Thales óriásvállalatok űripari részlegének egyesülését. Az új technológiai óriás éves árbevétele a várakozások szerint meghaladja majd a 6,5 milliárd eurót és 25 ezer embernek ad majd munkát.
A fegyveripar területén lenne szükség ilyen mérethatékonyságot eredményező együttműködésekre, mivel jelenleg az EU-ban hatszor annyi fegyverrendszert fejlesztenek a széttöredezett piacon, mint az Egyesült Államokban.
Végül a jelentés a munkaerő-hatékonyságot is fontos szempontként említi a termelékenység növekedése érdekében. A munkaerőhiány és a képzési nehézségek egyik lehetséges kezelési módja a mesterséges intelligencia, amellyel a legnagyobb európai bank, a Santander 2024-ben 200 millió eurós megtakarítást ért el, elsősorban az AI-vezérelt rendszerek kiépítésével.
A McKiensey elemzése ugyan nem tér ki Ukrajna támogatására, de egyértelműen rámutat arra a másik útra, amelyen Európa magára fordítja ezt a pénzt. Azt, amit az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és az Európai Néppárt a szocialistákkal és a liberálisokkal közösen arra költene, hogy Ukrajna garantálja az EU biztonságát és élelmiszer-ellátását.
Ezt is ajánljuk a témában
Különleges adással jelentkezett a CashTalk: Hoppál Hunor műsorvezetésével Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Petri Bernadett miniszteri biztos Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter dokumentuma alapján beszélte át, milyen pénzügyi pályára állíthatja az EU Ukrajna finanszírozását.
Ehelyett tehát arra lenne mindössze szükség, hogy az elkövetkező években a magas hozzáadott értékű európai fejlesztésekre, a legnagyobb potenciállal bíró vállalkozásoknak és az állami beruházásokra legalább annyi forrás váljon elérhetővé, mint amennyi az Egyesült Államokban rendelkezésre áll.
Ezzel az EU megduplázná a termelékenységét és jelentősen képes lenne elmozdulni a stagnálás-közeli, alacsony gazdasági növekedésről. Ezzel pedig megvalósulna az európai jólét reneszánsza.
A jelentés hasonló következtetésre jutott, mint a magyar uniós elnökség, amelynek eredményeképp az EU vezetői 2024 végén Budapesten aláírták a budapesti nyilatkozatot. Ennek célja a kontinens versenyképességének helyreállítása. A kijelölt feladatok megvalósítása ugyanakkor eddig csak nagyon kis részben teljesült és Brüsszel láthatóan inkább Ukrajnával van elfoglalva, mintsem a saját gazdaságának és jólétének védelmével.
A Budapesti nyilatkozat az Új Európai Versenyképességi Egyezményről az Európai Unió vezetőinek közös válasza a gazdasági, geopolitikai és környezeti kihívásokra. A nyilatkozat célja az EU gazdasági versenyképességének és innovációs képességének erősítése, valamint az energiafüggetlenség és klímasemlegesség elérése 2050-re. Az EU vezetői elkötelezettek az ambiciózus intézkedések mellett, hogy biztosítsák a hosszú távú jólétet és globális befolyást. A részletekről korábban a Mandiner is beszámolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Változtatások nélkül!
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP