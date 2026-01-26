Európa újra világelső lehetne abból a pénzből, amit Brüsszel inkább Ukrajna támogatására szórna el

A legjelentősebb technológiai fejlesztésekre a következő években a mesterséges intelligencia, az űrkutatás, a félvezetők és a védelmi beruházások terén nem csak most, de hosszútávon kiemelt kereslet várható.

A globális tanácsadó jó példaként említi a holland kormány és a régiós vállalkozások közös kezdeményezését, az úgynevezett Beethoven Projektet, amely 2,5 milliárd euró részben állami és részben magántőke bevonásával támogatja a piaci szereplőket és a közszférát az energiahatékonyság, a lakhatási infrastruktúra fejlesztése és tehetséggondozás területén.

A partnerségre jó példa a belga IMEL kutatóhálózat szakmai bázisa, amely támogatja a francia Mistral és a holland ASML vállalatokat, amelyek a chipek és félvezetők terén piacvezetők, jelentős K+F potenciállal.

A források átcsoportosítására és a portfólió kereslethez igazítására a SAP és a Siemens jó példák. A vállalatok együttműködése az AI-technológiák fejlesztésére összepontosul és ezek beépítésére saját vállalati modelljeikbe. Éppen ezért stratégiai partnerséget alakítottak ki az Nvidiaval és a Microsofttal, de számos szoftvercég felvásárlását is előkészítették.

Szintén határozott erőforrás-átcsoportosítást igényel az ügyfelekre szabott, magas hozzáadott értékű ajánlat, azaz a vállalkozás olyan megoldásokat kínál, amelyre a partnereknek igényük mutatkozik, de szükség van hozzá a K+F képességekre és innovációra. Jó példa erre a Novo Nordsk gyógyszergyár, amely az Ozempic fogyókúrás gyógyszert fejleszti. Új megoldásaik között már olyan mobilapplikációt is kínálnak, amely segít a fogyás során és azt követően a betegeknek a helyes életmód kialakításában és folyamatos támogatást nyújt.