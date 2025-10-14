Válság Németországban: bezárások és elbocsátások jönnek a Boschnál

A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést tervez: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet szüntetnek meg – írta meg a Világgazdaság. A vállalat közleménye szerint a döntés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása és az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt felborították a termelés és az értékesítés közötti egyensúlyt.

A leányvállalatot sem kíméli a Bosch átalakítása

A Spiegel információi szerint a legnagyobb érvágás a baden-württembergi Brettenben várható, ahol megszűnik a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztikai tevékenység is. A bezárásra 2028 első negyedévének végéig kerül sor, és 980 ember veszíti el az állását. A brandenburgi Nauenben sem jobb a helyzet:

ott 2027 közepéig fokozatosan leállítják a mosógépgyártást, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.

A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, mára azonban teljes mértékben a Bosch tulajdonába került.