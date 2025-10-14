Ft
Válság Németországban: bezárások és elbocsátások jönnek a Boschnál

2025. október 14. 08:40

Magyarországra is begyűrűzhet a Bosch tömeges leépítése.

2025. október 14. 08:40
A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést tervez: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet szüntetnek meg – írta meg a Világgazdaság. A vállalat közleménye szerint a döntés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása és az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt felborították a termelés és az értékesítés közötti egyensúlyt. 

A leányvállalatot sem kíméli a Bosch átalakítása

A Spiegel információi szerint a legnagyobb érvágás a baden-württembergi Brettenben várható, ahol megszűnik a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztikai tevékenység is. A bezárásra 2028 első negyedévének végéig kerül sor, és 980 ember veszíti el az állását. A brandenburgi Nauenben sem jobb a helyzet: 

ott 2027 közepéig fokozatosan leállítják a mosógépgyártást, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.

A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, mára azonban teljes mértékben a Bosch tulajdonába került.

A vállalat vezetése szerint a leépítés elkerülhetetlen, de „szociálisan elfogadható módon”, az üzemi tanáccsal együttműködve kívánják végrehajtani a folyamatot.

A döntés egy átfogó üzleti helyzetértékelés eredménye” 

– mondta Matthias Metz, a BSH igazgatótanácsának elnöke, hozzátéve: mindent megtesznek azért, hogy a dolgozók számára tisztességes átmenetet biztosítsanak.

A szakszervezetek ugyanakkor élesen bírálják a tervet. A Német Fémmunkások Szakszervezete (IG Metall) és a bretteni üzemi tanács nagyobb átláthatóságot és valódi beleszólást követel.

„Nem akarjuk, hogy átlépjenek a dolgozókon és ezrek életét tegyék tönkre. Alternatív jövőképeket és valós tárgyalásokat várunk” – fogalmazott Kristian Kipcic-Suta, az üzemi tanács elnöke.

Magyarországot is érintheti a Bosch átalakítása

A német anyavállalat jelentős szerkezeti változásokat hajt végre, miközben a magyar autóipar történelmi fejlesztéseken megy keresztül. A Bosch Magyarország célja, hogy megőrizze a munkahelyeket, de ez a jövőbeli piaci lehetőségektől is nagyban függ.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bunko-jobbos
2025. október 14. 09:15
Begyűrűzhet???? A haverom a hatvani Bosch-gyárban dolgozott, oszt 20 év után rúgták ki. AZ okos német iparpolitika gyümölcse ez.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. október 14. 09:13
20 éve lengyel a munkanyelv ezekben a gyárakban, meg sem közelítette a régi hírét a prémiumkategóriára árazott középszerű minőség
nuevoreynuevaley
2025. október 14. 09:11
"Repülőrajt 2.0: az akkugyártás 10 százalékkal, az autógyártás 20-szal esett A statisztikai hivatal közzétette a részletes adatokat, az augusztus pocsék volt az iparban. Az akkugyártás zsugorodása a jelek szerint még mindig nem érte el a mélypontot. Orbán Viktor szerint a repülőrajt júliusban elkezdődött" osszedolt a ciganyputri
red-bullshit
2025. október 14. 08:53
Begyűrűzött neked egy féreg az agyadba. Most fejlesztették duplájára a hazai kapacitást. Szegényeknek nem volt éppen más dolguk. A nagy megrendeléshiány miatt, idejük mint a tenger. Mire szórjuk el a sok pénzt? Nosza. építkezzünk Magyarországon, hátha jó lesz egyszer valamire.
