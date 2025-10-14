Válság Németországban: bezárások és elbocsátások jönnek a Boschnál

Patrióták a célkeresztben
Magyarországra is begyűrűzhet a Bosch tömeges leépítése.
A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést tervez: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet szüntetnek meg – írta meg a Világgazdaság. A vállalat közleménye szerint a döntés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása és az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt felborították a termelés és az értékesítés közötti egyensúlyt.
A Spiegel információi szerint a legnagyobb érvágás a baden-württembergi Brettenben várható, ahol megszűnik a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztikai tevékenység is. A bezárásra 2028 első negyedévének végéig kerül sor, és 980 ember veszíti el az állását. A brandenburgi Nauenben sem jobb a helyzet:
ott 2027 közepéig fokozatosan leállítják a mosógépgyártást, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.
A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, mára azonban teljes mértékben a Bosch tulajdonába került.
A vállalat vezetése szerint a leépítés elkerülhetetlen, de „szociálisan elfogadható módon”, az üzemi tanáccsal együttműködve kívánják végrehajtani a folyamatot.
A döntés egy átfogó üzleti helyzetértékelés eredménye”
– mondta Matthias Metz, a BSH igazgatótanácsának elnöke, hozzátéve: mindent megtesznek azért, hogy a dolgozók számára tisztességes átmenetet biztosítsanak.
A szakszervezetek ugyanakkor élesen bírálják a tervet. A Német Fémmunkások Szakszervezete (IG Metall) és a bretteni üzemi tanács nagyobb átláthatóságot és valódi beleszólást követel.
„Nem akarjuk, hogy átlépjenek a dolgozókon és ezrek életét tegyék tönkre. Alternatív jövőképeket és valós tárgyalásokat várunk” – fogalmazott Kristian Kipcic-Suta, az üzemi tanács elnöke.
A német anyavállalat jelentős szerkezeti változásokat hajt végre, miközben a magyar autóipar történelmi fejlesztéseken megy keresztül. A Bosch Magyarország célja, hogy megőrizze a munkahelyeket, de ez a jövőbeli piaci lehetőségektől is nagyban függ.
