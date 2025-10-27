Új korszak kezdődött: Orbánék kemény és világos üzenetet küldtek a multiknak

A nyugati nagyvállalatok, mint ahogy most a görög multi, a rendszerváltozás után szinte minden területen jelentős fejlesztéseket ígértek, ám ezekből a legtöbb esetben nem lett semmi, az élelmiszeripar modernizálása helyett a nyugati befektetők teljes iparágakat – a konzervipart, a cukorgyárakat és a húsipar jelentős részét – el­lehetetlenítettek, a gyárakat bezárták, a termelési­feldolgozói kapacitásokat pedig modernizáció helyett gyakorlatilag megszüntették. Így vált Magyarország pillanatok alatt élelmiszeripari nagyhatalomból csupán alapanyag-termelő országgá.

Nincs többé magyar Medve

A korábbi kormányok hibái miatt tehát érthető az óvatosság. A görög vevő ajánlatának részletei ugyan nem kerültek nyilvánosságra, a Mandiner ágazati forrásokból úgy értesült, hogy a Hellenic Dairies szándéka valóban nem a magyar tejfeldolgozás lezüllesztése lett volna a fillérekért megszerezhetővé váló hazai, több száz millió liter nyerstej reményében. Az óvatosságot mégis megalapozza a tejipari multi terjeszkedési szándéka Közép-Európa piacain, valamint a termékkínálat átalakításának terve a hagyományos görög tej­termékek bevezetésével.

Az ügylet megvalósulása esetén a magyar tejtermelők elsősorban azért váltak volna kiszolgáltatottá a nagyvállalati üzleti és stratégiai érdekeknek, mert nem lennének képesek befolyásolni az átvételi árakat. A nagy cégek üzleti megfontolásból bármikor meghozhatnak az összes magyarországi fogyasztóra hatással lévő döntéseket, például azzal, ha az alapanyagot nyomott áron veszik át a termelőktől, majd külföldön dolgozzák fel, és az így előállított terméket Magyarországra exportálják, jelentősen megdrágítva ezen élelmiszereket. Arra nincs garancia, hogy a külföldi tulajdonos ne vigye el hazánkból a gyártást.

Az Alföldi Tej felvásárlási kísérletével szinte egy időben jelentette ki a répcelaki sajtgyár francia tulajdonosa, hogy bezárja az évtizedek óta működő üzemet, ahol az olyan magyar márkákat gyártják még az év végéig, mint a Medve vagy a Pannónia sajt. A Savencia Fromage & Dairy üzleti érdekekre hivatkozva döntött úgy, a Medve a jövőben Franciaországban vagy Lengyelországban készül.