10. 01.
szerda
10. 01.
szerda
KSH revízió Szalai Piroska szegénység

Ez az ellenzéki támadás is kudarcba fulladt: a KSH friss adatai szerint a korábban mértnél is nagyobb mértékben csökkent a szegénység Magyarországon

2025. október 01. 20:08

Hónapokon át próbálta az ellenzék hitelteleníteni a Központi Statisztikai Hivatalt, azt állítva, hogy manipulálják a családok életkörülményeit mérő adatokat. Nemhogy több, hanem kevesebb ember él a szegénység kockázatával fenyegetve, mint ahogy korábban mérték.

null
Szalai Piroska
Szalai Piroska

Hónapokon át igyekezett az ellenzék hitelteleníteni a Központi Statisztikai Hivatalt, azt állítva, hogy manipulálják a családok életkörülményeit mérő adatokat. A politikai támadások csúcspontján parlamenti számonkérések és médiabeli rohamok zajlottak, ám a most lezárult, az Eurostat által is ellenőrzött és jóváhagyott revízió egyértelműen cáfolta a vádakat: nemhogy több, hanem kevesebb ember él a szegénység kockázatával fenyegetve, mint ahogy korábban mérték. A legfrissebb adatok szerint Magyarország tovább javított helyezésén az uniós rangsorban, és immár az európai középmezőny élvonalához tartozik.

KSH revízió

Megbízható, pontos adatok nélkül sem a gazdaság, sem a kormányzat nem működhet. Ha egy mérőműszerről kiderül, hogy hibás, akkor máshol sem lehetünk biztosak abban, hogy helyesen mér. Ha a nemzetközi szakmai közvélemény előtt megkérdőjeleződik a hivatal integritása, az komoly hátrányt jelenthet az országnak – a pénzpiacokon éppúgy, mint a potenciális befektetők szemében. Emlékezzünk: 2006-ban a kormány valóban kozmetikázta a költségvetési adatokat, s 2008-ra már nem akadt olyan pénzpiaci szereplő, aki finanszírozta volna Magyarországot. Ezért kellett végül az IMF-hez fordulnunk hitelért.

Hazánk hivatalos statisztikai adatait előállító intézmény hitelességét aláásni tehát nem játék!

Most pedig lássuk a tényeket: hogyan bukott el ez a kísérlet, amely a hivatal integritását próbálta megkérdőjelezni.

A KSH a 2022-es népszámlálás lezárása után, még 2023-ban döntött arról, mely adatsorokat veti revízió alá a népszámlálási adatok felhasználásával. Ezek közé tartoztak az EU-SILC mutatók is, amelyek az Európai Unió hivatalos jövedelmi és életkörülményi statisztikáit jelentik. Ráadásul arról is határoztak, hogy a 2018 és 2023 közötti hat év adatait vizsgálják felül. A munkát 2025-re ütemezték.

Mivel ezek az adatsorok már az Eurostat által ellenőrzött és elfogadott statisztikák voltak, a hivatal természetesen értesítette az uniós intézményt is a tervezett revízióról. A tervek szakmai körökben nyilvánosak voltak: 

bárki jelezhette észrevételeit, a KSH pedig – mint mindig – nyitott volt a szakmai párbeszédre.

Idén tavasszal azonban két egymást követő napon a Válasz Online közölt cikket, amelyekben hatásvadász, sok helyen vitatható állításokat fogalmaztak meg az adatok érvényességéről. Ezeket az írásokat az ellenzéki sajtó felkapta, és nagyra fújt lufiként tálalta a vádakat. Hetekig téma lett belőlük a parlamentben is. Az ellenzék azonban nem fogadta el a választ, 

miszerint éppen folyamatban van a revízió, és annak lezárultáig érdemes megvárni a hivatalos eredményeket.

Most fejeződött be a revízió, amely megerősítette az EU–SILC-adatok és a módszertan megbízhatóságát, valamint azt is igazolta, hogy a felülvizsgálat előtti adatok is megfelelő alapot nyújtottak a szegénység nyomon követéséhez.

A vizsgálat során a népszámlálási adatok felhasználásával elvégezték az újrasúlyozást, és a tüzetes ellenőrzés eredménye egyértelmű lett: a 2023-ra korábban mért 20,2 százaléknál alacsonyabb, 19,3 százalék lett a komplex mutató legfrissebb értéke. 

Vagyis nem nőtt, hanem csökkent a szegénység által fenyegetett honfitársaink száma – épp az ellenkezője annak, amire az ellenzék számított.

Tény, hogy az eltérés a hibahatáron belül mozog, ám így is jelentős: Magyarország ezzel három országot megelőzött az uniós rangsorban, és továbbra is jóval – 1,3 százalékponttal – az uniós átlag, azaz 21 százalék alatt teljesít. Jelenleg a 13. helyen állunk Európában a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők mutatóját tekintve.

KSH revízió

Véleményem szerint ilyen alapos adatrevíziót még soha senki nem végzett, így jelenleg nekünk vannak a legpontosabb adataink a családok életkörülményeiről.

KSH almutatók

Ez a komplex index három almutatóból épül fel. Az egyik a relatív jövedelmi szegénység arányát mutatja a társadalomban, vagyis azokét, akiknek jövedelme nem éri el az egy főre jutó mediánjövedelem 60 százalékát – ők élnek a szegénységi küszöb alatt. A revízió után ezen a téren is három országot megelőztünk, így immár a 9. helyen állunk az uniós rangsorban, 1,9 százalékponttal kedvezőbb aránnyal az uniós átlagnál.

Bármennyire sem ezt várta az ellenzék, ez a lufijuk is kipukkadt.

KSH revízió

A második almutató a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők arányát méri. Ezekben a háztartásokban a munkaképes korúak (18–64 évesek) a vizsgált évben a teljes munkaidős foglalkoztatás idejének legfeljebb 20 százalékát dolgozták le. Vagyis a háztartásban élő, munkára képes emberek keveset vagy egyáltalán nem dolgoztak. Magyarországon a revízió után a lakosság mindössze 4,7 százaléka élt ilyen háztartásban, ami az unió hetedik legalacsonyabb értéke, és 3,2 százalékponttal kedvezőbb az uniós átlagnál. Ezen a téren is javultunk: 

az ellenőrzés után két országot megelőztünk.

KSH revízió

A harmadik almutató a súlyos nélkülözést méri. Tizenhárom tényezőt vizsgálnak, és súlyosan nélkülözőnek azokat tekintik, akik közülük legalább hétben érintettek. Ilyen például, hogy tudja-e a háztartás finanszírozni az évi egyhetes nyaralást, fedezni egy váratlan kiadást (például csőtörést), engedheti-e meg magának a kétnaponta húsfogyasztást, van-e személygépkocsija, biztosítani tudja-e a lakás megfelelő fűtését, képes-e lecserélni az elhasználódott bútorokat, részt venni rendszeres szabadidős tevékenységben, rendelkezik-e saját otthoni internetkapcsolattal, illetve van-e rezsihátraléka.

KSH revízió

Ez az egyetlen almutató, amelyben még mindig az uniós átlagnál magasabb a mutatónk – annak ellenére, hogy az elmúlt bő évtizedben közel harmadára csökkent az arány, ami az egyik legnagyobb javulás az uniós tagállamok között. Sőt, nemcsak a Covid-időszak után, hanem a 2023-as, magas inflációval sújtott évben is sikerült további előrelépést elérni. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy ma közel egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, a bérek reálértéke több mint 80 százalékkal magasabb, mint másfél évtizede, a rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig a háztartási energia ára nálunk átlagosan harmada a csehekének – miközben 2010-ben még náluk olcsóbb volt az áram és a gáz. Emellett számos, a családokat, fiatalokat és nyugdíjasokat támogató intézkedés is könnyítette a háztartások terheit.

További javulás várható mindhárom almutatóban a családi adókedvezmények megduplázása, valamint a fiataloknak és az édesanyáknak járó adómentességek kiszélesítése nyomán.

Mindezek fényében egyértelmű, hogy az ellenzék korábbi vádjai alaptalanok voltak – a lejárató kampányuk most sem járt sikerrel. Persze aligha kétséges, hogy hamarosan új témát keresnek majd, amellyel bizonygatni próbálják: mégsem az uniós középmezőny élén állunk. Nekik az a jó, ha a magyaroknak rossz – ezt maga Kollár Kinga is kimondta brüsszeli felszólalásában. De akkor tényleg az a baj, ha javulnak az életkörülményeink?

Ezt az előrelépést veszélyeztetik a Tisza Párt adóemelési és adókedvezmény-szűkítési tervei. Ezért is különösen fontos, hogy minél többen vegyünk részt az októberben induló nemzeti konzultáción, és mondjunk nemet azokra a változtatásokra, amelyek növelnék a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatát!

A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa

Nyitókép: A Makovecz Imre tervei alapján, kormányzati támogatással és a Magyar falu program forrásaiból épült zalaszentlászlói új óvoda és bölcsőde az avatás napján, 2025. január 17-én
Fotó: MTI/Katona Tibor

 

Gubbio
2025. október 01. 21:44
Jobb Magyarországon tiszességes szegénynek lenni - mit is jelent a "szegénység"? -, mint gazdagnak Angliában vagy szerte a világon... By the way, lehet, hogy valaki azt mondja valakire: "Szegény vagy!" - miközben az a valaki megütközve körülnéz, és keresi, hogy ki az a szegénynek mondott valaki - mert ő nem érzi annak magát.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 01. 21:13
"Már az Eurostatot is megvette a Rogántóni!!!!" -a bezzegromán f@szt kétpofára lesz*pó lippsik
Válasz erre
4
0
pemahe
2025. október 01. 21:00
korábban mértnél is nagyobb mértékben csökkent a szegénység Magyarországon ------- nem csoda ha a szegéányxek tömegeit már uttólérte az éveken át elhúzódott lassú halál.... (a pénzesek meg maradtak, a szegények meg elfogytak, a kormány meg büszke a galádságára)
Válasz erre
0
5
blackorion
2025. október 01. 20:26
Ki a faszom hisz el a ksh-nak bármit is?!
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!