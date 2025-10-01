Ez az ellenzéki támadás is kudarcba fulladt: a KSH friss adatai szerint a korábban mértnél is nagyobb mértékben csökkent a szegénység Magyarországon

Most pedig lássuk a tényeket: hogyan bukott el ez a kísérlet, amely a hivatal integritását próbálta megkérdőjelezni.

A KSH a 2022-es népszámlálás lezárása után, még 2023-ban döntött arról, mely adatsorokat veti revízió alá a népszámlálási adatok felhasználásával. Ezek közé tartoztak az EU-SILC mutatók is, amelyek az Európai Unió hivatalos jövedelmi és életkörülményi statisztikáit jelentik. Ráadásul arról is határoztak, hogy a 2018 és 2023 közötti hat év adatait vizsgálják felül. A munkát 2025-re ütemezték.

Mivel ezek az adatsorok már az Eurostat által ellenőrzött és elfogadott statisztikák voltak, a hivatal természetesen értesítette az uniós intézményt is a tervezett revízióról. A tervek szakmai körökben nyilvánosak voltak:

bárki jelezhette észrevételeit, a KSH pedig – mint mindig – nyitott volt a szakmai párbeszédre.

Idén tavasszal azonban két egymást követő napon a Válasz Online közölt cikket, amelyekben hatásvadász, sok helyen vitatható állításokat fogalmaztak meg az adatok érvényességéről. Ezeket az írásokat az ellenzéki sajtó felkapta, és nagyra fújt lufiként tálalta a vádakat. Hetekig téma lett belőlük a parlamentben is. Az ellenzék azonban nem fogadta el a választ,