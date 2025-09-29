Célt tévesztett a politikai támadás: befejeződött a revízió a KSH-nál, nem hogy csökkentek volna, de még javultak is a szegénységi adatok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pontot tett a „botrányhullám” végére: lezárult a 2018 és 2023 közötti EU–SILC-felmérés adatrevíziója, azaz a 2022-es népszámlálás népességadatait felhasználó újrasúlyozás, ellenőrzés. Az eredmény? A revízió kapcsán kiderült, 2023-ban kevesebb volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya Magyarországon, mint előzőleg közölték – sőt, 2022-höz képest még javult is.

Forrás: KSH

„Áltudományos támadások” – de nem miattuk jött a revízió

A hivatal munkatársai a sajtótájékoztatón egyértelműen fogalmaztak: nem a sajtóban felkapott, áltudományos alapokon nyugvó bírálatok indították el a felülvizsgálatot.

A revízió eleve betervezett volt, a döntést róla már 2023-ban, egy évvel a sajtóbeli támadások előtt meghozták, és az Európai Unióhoz igazodva a 2022-es népszámlálás népességadatai szolgáltak hozzá új alapként. Ez egy természetes, rutinszerű gyakorlat, amelynek célja az, hogy a mérések hosszabb távon is megbízhatóak maradjanak.