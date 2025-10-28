Törvényt módosít a kormány, a húsvéti nagyszombatot és a szentestét is érinti majd

2026 januárjától a mikrocégeknek is lesz ilyen lehetőségük, hogy a vitás ügyeiket rendezzék, egészen 250 ezer forintos értékhatárig lehet a testületekhez fordulni. A békéltető testületek szakmai irányítója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kommunikáció pedig elektronikusan működik. Nyolc regionális központja van a testületeknek, így a vidéki kisvállalkozásoknak sem kell feljárniuk Budapestre, hogy vitás ügyeiket rendezzék.

A második pont, a kötelező büntetések köre. Sokszor előfordult ugyanis, hogy a hatóság nem tudott csak figyelmeztetni, hanem kénytelen volt azonnali bírságot kiszabni, még olyan ügyekben sem, amikor nem lett volna indokolt. Például nem történt meg az adattörlő kód átadása. Ez most súlyos bírsággal jár. Ezek esetében elegendő lenne pedig egy figyelmeztetés.

Szintén fontos módosítás lesz jövőre, hogy az ünnepnapok előtti utolsó nyitvatartási napokon, például húsvét előtti nagyszombaton a szezonárut jövőre már lehet beszerzési ár alatt lehet értékesíteni. Élelmiszer-biztonsági szempontokból támogatandó a dolog, ezért került bele a törvénycsomagba.

Ugyanez vonatkozik majd a szentestére is, azaz december 24-én mostantól az utolsó bolti nyitvatartási napon jóval olcsóbban adhatják majd a boltok a nyakukon maradó élelmiszereket.

Ezt a kereskedők kérték a kormánytól, mert nagyon nagy pazarlást tapasztaltak. Jövőre már lehetőségük lesz arra, hogy a fennmaradó árut a két napos bezárás előtt jelentősen olcsóbban tegyék ki a polcokra. Ez pusztán lehetőség nekik, a minisztérium nem tart attól, hogy ennek kapcsán az utolsó napra hagyják a fogyasztók az édességek beszerzését. Ez ugyanis senkinek sem érdeke. Ez az intézkedés pusztán arra való, hogy ne vesszen kárba jelentős mennyiségű élelmiszer. Húsvét után ugyanis már senki sem vásárol csokinyulat.