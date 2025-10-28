Ft
testület értékhatár Gerlaki Bence fogyasztóvédelemi ünnep húsvét államtitkár

Törvényt módosít a kormány, a húsvéti nagyszombatot és a szentestét is érinti majd

2025. október 28. 17:05

Fogyasztóvédelemi csomagot bocsát társadalmi egyeztetésre a kormány. A részleteket Gerlaki Bence, az NGM államtitkára ismertette: elsősorban a vállalkozásokat segítenék az intézkedésekkel, de fontos változás lép majd életbe jövő húsvétkor is.

2025. október 28. 17:05
Ferentzi András

***

Változik a fogyasztóvédelmi törvény január elsejével. A kormány nemrég elfogadta, most pedig társadalmi egyeztetésre bocsátja az új csomagot. Ennek részleteit Gerlaki Bence, a nemzetgazdasági minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára ismertette a sajtó képviselőinek. Mint fogalmazott: az idei évben 39 érintett ellenőrzési terület volt a fogyasztóvédelmen belül, jövőre ez a szám már 72-re fog emelkedni. Készült egy cselekvési terv is, ebben hét fő területet vesznek górcső alá, külön figyelmet fordítanak például a gyermekek védelmére, de az ingatlanközvetítőket is sokkal szigorúbban nézik majd, de a húsvét is érintett lesz, más ünnepnapokkal együtt. 

Gerlaki Bence államtitkár ismertette a részleteket, az első ünnep a húsvét lesz, amit érintenek a változások
Gerlaki Bence államtitkár ismertette a részleteket, az első ünnep a húsvét lesz, amit érintenek a változások (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Átalakulhat a húsvét is

A fogyasztóvédelem újabb pillére a most érkező törvénymódosítás. Ennek első része a kis- és középvállalkozásokat segíti majd, hogy még hatékonyabban tudják érvényesíteni jogaikat. A legfontosabb intézkedés, hogy békéltetőtestületi-eljárások megnyitását tervezik a kkv-k számára. Eddig erre ugyanis csak a fogyasztóknak volt lehetőségük, de januártól már egy kis cég is fordulhat a békéltető testületekhez, ha valamilyen kár éri. Például 

  • egy céges számlára vett rossz kávéfőző miatt 
  • eddig senki sem rohangált bíróságra, de 
  • a békéltető testületek segíthetnek ilyen ügyekben, 

hogy a vállalkozók érvényesíthessék fogyasztóvédelmi jogaikat. 

A mostani 900 ezer cégből ugyanis 800 ezer kis cég van, nagy részük ráadásul egyfős. 

2026 januárjától a mikrocégeknek is lesz ilyen lehetőségük, hogy a vitás ügyeiket rendezzék, egészen 250 ezer forintos értékhatárig lehet a testületekhez fordulni. A békéltető testületek szakmai irányítója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kommunikáció pedig elektronikusan működik. Nyolc regionális központja van a testületeknek, így a vidéki kisvállalkozásoknak sem kell feljárniuk Budapestre, hogy vitás ügyeiket rendezzék. 

A második pont, a kötelező büntetések köre. Sokszor előfordult ugyanis, hogy a hatóság nem tudott csak figyelmeztetni, hanem kénytelen volt azonnali bírságot kiszabni, még olyan ügyekben sem, amikor nem lett volna indokolt. Például nem történt meg az adattörlő kód átadása. Ez most súlyos bírsággal jár. Ezek esetében elegendő lenne pedig egy figyelmeztetés. 

Szintén fontos módosítás lesz jövőre, hogy az ünnepnapok előtti utolsó nyitvatartási napokon, például húsvét előtti nagyszombaton a szezonárut jövőre már lehet beszerzési ár alatt lehet értékesíteni. Élelmiszer-biztonsági szempontokból támogatandó a dolog, ezért került bele a törvénycsomagba.

Ugyanez vonatkozik majd a szentestére is, azaz december 24-én mostantól az utolsó bolti nyitvatartási napon jóval olcsóbban adhatják majd a boltok a nyakukon maradó élelmiszereket. 

Ezt a kereskedők kérték a kormánytól, mert nagyon nagy pazarlást tapasztaltak. Jövőre már lehetőségük lesz arra, hogy a fennmaradó árut a két napos bezárás előtt jelentősen olcsóbban tegyék ki a polcokra. Ez pusztán lehetőség nekik, a minisztérium nem tart attól, hogy ennek kapcsán az utolsó napra hagyják a fogyasztók az édességek beszerzését. Ez ugyanis senkinek sem érdeke. Ez az intézkedés pusztán arra való, hogy ne vesszen kárba jelentős mennyiségű élelmiszer. Húsvét után ugyanis már senki sem vásárol csokinyulat

Nyitókép: Sebastien Nogier/MTI/MTVA

