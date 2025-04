Hiába drágul, még mindig elképesztő mennyiségben eszünk csokit húsvétkor: ezek a pontos számok

A fogyasztók a folyamatos drágulás miatt elsősorban az ár-érték arányt helyezik előtérbe: egyre tudatosabban választva a saját márkás vagy kedvezőbb árkategóriájú, de jó minőségű termékeket.

A szigorú szabályokkal küzdenek

Intődy Gábor megjegyezte: a piac bizonytalanságai kiegészülnek a szigorodó szabályozási környezettel, beleértve az EPR-díjat, a közelgő EUDR-t és a NETA terheket is, amelyek különösen a kisebb vállalkozások számára jelentenek komoly adminisztratív és versenyképességi kihívást.

A gyártók a kereslet ingadozására felkészülve optimalizálják termékportfóliójukat. Az export bővítése is kitörési pont lehetne, de a nemzetközi piacokon is megugrandó akadályokat jelentenek a költségek, az alapanyagárak hektikus mozgása és a szigorodó uniós szabályozások. Az Édességgyártók Szövetsége szintén nehezített pályának érzi a magyarországi környezetet is, mert véleményük szerint többletköltséggel jár számukra az áfa, a NETA és EPR díjak, illetve a kiskereskedelmi adó.

Hosszabb távon a globális felmelegedés miatt ráadásul a kakaó-termőterületek további csökkenése várható, ami miatt az árak tovább emelkedhetnek. A kitettség miatt az édesipar számára a fenntarthatósági kérdések ezért különösen fontosak.

A MÉSZ főtitkára kiemelte: a 2025-ös évre a szektor stabil, de továbbra is kihívásokkal teli időszakot vár. További nyersanyag- és energiaár-ingadozásokra, valamint munkaerőköltség- és logisztikai díjnövekedésre lehet számítani.

