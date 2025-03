Dubai csoki: hihetetlen trend, majd gyors zuhanás – kapni még egyáltalán?

Mint sok már trendet, a dubaji csokit is a TikTok hozta el az életünkbe és pillanatok alatt világszinten hatalmas trend lett, emberek milliói készítették el otthon a desszertet, mindenki ki akarta próbálni. Nem csoda, hogy a legnagyobb diszkontáruházak is rárepültek a témára, a Lidl volt az egyik leggyorsabb, amelyik itthon elkezdte árulni a Dubai-csokit. Mivel a hype óriási volt, a polcokra kikerült édességek rövid időn belül elkeltek, pedig nem voltak olcsóak, még mennyiségi korlátozást is kivetett a bolthálózat.

A kilogrammonként kis híján 25 ezer forintba kerülő édességből (egy száz grammos szelet ára 2499 forint az aktuális akciós újság tanúsága szerint) vevőnként legfeljebb 2 darab volt vásárolható.