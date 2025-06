Már a NATO-nak is szemet szúrt: korlátlanul ömlik a pénz Ukrajnába, de csak a gazdagok lesznek még gazdagabbak

Ukrajnában a harcok kezdete óta nemhogy kevesebb, de több milliomos él, miközben dúl a korrupció. A nyugati szövetségesektől érkező segélyek felhasználása körüli bizonytalanságok miatt egyre többeknek kezd megrendülni a bizalma az ukrajnai vezetésben – írja a Világgazdaság.

A lap az Ukrán Állami Adóhivatal élén álló Ruszlan Kravcsenkót idézi, aki néhány hete a tavalyi évre vonatkozó adóbevallások kapcsán azt nyilatkozta a Pravdának, hogy az ukrán milliomosok összesen 253,6 milliárd hrivnya jövedelmet vallottak be, 8,7 milliárd hrivnya adókötelezettség mellett.

Az is tudható, hogy 2024-ben új rekordot döntött a külföldieknek eladott lakások száma Lengyelországban (összesen 17 330), a legtöbbet ezek közül ukránok vettek meg.

Az ukrán milliomosok a közel-keleti országokban is egyre aktívabban jelen vannak, gyakran kétes ügyek kíséretében.

A Pravda korábban egy konkrét esetet is ismertetett ennek illusztrálására, végigvezetve, hogy az Állami Vagyonalap egyik korábbi tanácsadójának, Andrij Hmyrinnak a családja hogyan vásárolt 14 millió dollár értékben ingatlanokat az Egyesült Arab Emírségekben, így mentve ki a tisztázatlan eredetű családi vagyont Dubajba.

Ukrajnának a háború kitörése óriási mennyiségű fegyvert és lőszert is be kellett szereznie, ami – a hagyományos beszállítói láncok megszűnése miatt – ugyancsak rizikós és átláthatatlan üzleti kapcsolatokhoz és „jelentős közpénzveszteségekhez” vezetett. A Financial Times értesülései szerint Kijev 2022 februárja óta mintegy 770 millió dollárnyi előleget fizetett ki olyan fegyverekre és lőszerekre, amelyek vagy meg sem érkeztek, vagy nagyjából használhatatlanok voltak

– ez nagyjából az ország éves fegyverbeszerzési költségvetésének 10-12 százaléka.

A fentieket és a következmények elmaradását tapasztalva a nemzetközi partnerek, valamint a NATO bizalma is kezd meginogni Ukrajnában, ami hosszú távon befolyásolhatja a nyugatról érkező további támogatásokat is.

Nyitókép: Pixabay