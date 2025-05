Szoboszlait a világ egyik legexkluzívabb szállodájában kapták lencsevégre (VIDEÓ)

Az angol Liverpool labdarúgói, köztük Szoboszlai Dominik is, néhány napos pihenőt kaptak, miután vasárnap 2–2-es döntetlent játszottak az Arsenallal a bajnokságban. A Premier League-győztes csapat tagjai az Egyesült Arab Emírségekbe utaztak, ahol az Atlantis The Royal nevű luxusszállodában szálltak meg Dubajban. A világ egyik legexkluzívabb szállodájáról van szó, ahol a lakosztályok ára 1000 és 33 000 dollár között mozog éjszakánként – az utóbbi összeg már a medencés, panorámás „Skyscape Penthouse”-ra vonatkozik – számolt be róla a Csakfoci.hu.