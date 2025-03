Idén sem lesz olcsó: így drágulnak a fagylaltok

Bár jelenleg még csípős, télies az időjárás és 2025-ben csak pár nap tavaszt kaptunk, nem sokára indul az idei fagyiszezon, a bátrabb cukrászdák pedig már bele is kezdtek a fagylalt árusításába. Budapesten és a Balaton környékén az első tavaszi napsugarakra reagálva több neves fagylaltozó is bejelentette: megindítják a szezont és várják a vendégeket. Az árakat meglátva azonban sok helyen azt tapasztalni, hogy egy gombóc átlagos nagyságú, 4-5 dkg fagyi már könnyen 600 forintnál is drágább. Az árfelhajtó tényezők több okra vezethetők vissza: egyfelől a tejpiac, mind a termelői, mind a kereskedői szinten nagy mértékben kitett az energiaáraknak, valamint a csomagolóanyagok körében történt jelentős áremelkedésnek.

A drágulást a Központi Statisztikai Hivatal számai is alátámasztják, hiszen egy év alatt a tejé 25, a csokoládé és a kakaóé 12,9, míg a tejtermékeké 9,1 százalékkal emelkedtek.

„A hazai tejtermelés az uniós termelés 1-1,5 százalékát adja. Mivel a megtermelt nyerstej mintegy 12-15 százalékát exportáljuk, miközben sajt, vaj és joghurt tekintetében jelentős az importunk, rendkívül kitettek vagyunk az európai, illetve globális piacnak” – írta egy korábbi cikkünkhöz a Tej Terméktanács.