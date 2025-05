Közeleg a nyár, óvatosan az „albán” fagylalttal

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az infláció, alapanyagárak, munkaerőhiány, túlzott bürokrácia, magas működési költségek mind-mind komoly nehézségeket jelentenek a hazai cukrászoknak, de

a minőségi alapanyagokból készült, friss, korrekt cukrászsütemény nem lehet luxus a vásárlóknak:

ő az emelkedő árak, az időjárási kihívások és az albán fagylaltok térhódítása közepette is hisz a kézműves minőség erejében.

Erdélyi a fagyikról szólva elmondta: „Nagyon nagy a szórás az árak és egyébként a minőség tekintetében is. Vannak olyan cukrászdák és fagylaltozók, akik inkább olcsóbban adják a fagylaltot, akár tavalyi áron is, csak jobban fogyjon és hogy inkább őket válassza a vendég. Az árak valahol 550 forinttól indulnak és 850 forintos gombócárral is találkoztam.

Ha 500 forint alatt kínálják, akkor már lehet gyanakodni,

de sajnos már olyan közel van az „albán” ár is a minőségi fagylalt árakhoz, hogy ezek alapján nem lehet kiszűrni. A nagyon élénk, rikító színek, a sokszor díszítés nélkül feltornyozott fagylalthalmok és a hatalmas adagok, mind legyenek elrettentő jelek.

Ezekben a fagylaltokban a legtöbb esetben alig vannak beltartalmi értékek, viszont adalékanyagookból és festékekből van bőven.”

Hangsúlyozza: „Én bízom benne, hogy az igényes fagylalt fogyasztók már rájöttek arra, hogy a kevesebb néha (mindig) több és nem vásárolnak egészségre ártalmas silány terméket. Mindig a vevő dönt, mégpedig a pénztárcájával. Szerintem

nincs már akkora árbeli különbség egy minőségi magyar fagylalt és egy albán fagylaltnak látszó tárgy között, hogy megérje a kockázatot.

Garantálhatom, hogy akik ezeket a fagylaltokat megkóstolják, azok soha többet nem mennek az albánfagyi közelébe!”

