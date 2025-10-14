Ft
Hatalmas növekedésben a magyarországi üzleti szolgáltató szektor: újabb bővítést jelentett be a Sanofi

2025. október 14. 10:18

A Sanofi 500 új, magas hozzáadott értékű munkahelyet hoz létre Budapesten.

2025. október 14. 10:18
null

Tovább erősödik Magyarország pozíciója a nemzetközi üzleti szolgáltatások területén: a francia gyógyszeripari óriás, a Sanofi bejelentette, hogy tovább bővíti 1700 fős budapesti nemzetközi szolgáltatóközpontját – számolt be Facebook-oldalán Joó István.

A fejlesztés révén 500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, ami tovább növeli a hazai tudásalapú gazdaság súlyát.

A Sanofi Budapest Hub globális szinten 14 nyelven nyújt szolgáltatásokat a vállalat leányvállalatainak, és az egyik kulcsszereplője a cég mesterséges intelligenciával támogatott átalakulásának. A bővítés is azt mutatja, hogy a Sanofi hosszú távon számol Magyarországgal, és elismeri a hazai szakemberek tudását, felkészültségét.

A Sanofi a francia gazdasági jelenlét egyik legfontosabb szereplője Magyarországon, amely ipari és kutatás-fejlesztési tevékenységével is meghatározó súlyt képvisel. 

Az üzleti szolgáltató szektor mára mintegy 120 ezer embernek ad munkát, és a magyar GDP mintegy 3 százalékát termeli meg 

– ezzel az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált a nemzetgazdaságnak.

A mostani bejelentés újabb megerősítése annak, hogy a stabil gazdasági környezet és a versenyképes munkaerő egyre több nemzetközi nagyvállalatot ösztönöz arra, hogy Magyarországot válassza regionális vagy globális szolgáltatóközpontjai helyszíneként.

Nyitókép: Facebook / Joó István

***

Grogu
2025. október 14. 11:00
Közben a valóságban: A gödör alján az ipar, a járműgyártás 20, az akkugyártás 10 százalékkal zuhant A kiábrándító júliusi adat után augusztusban sem tudott magára találna az ipari termelés. A KSH jelentése szerint a termelés 7,3, munkanaphatástól megtisztítva pedig 4,6 százalékkal esett vissza augusztusban, előző hónaphoz viszonyítva pedig 2,3 százalékos volt a csökkenés mértéke. Ezzel olyan gödörbe került az ágazat, amire évek óta nem volt példa, hiszen a 2021-es év havi átlagától 8,2 százalékos az elmaradás. Az ágazat problémáit jól jelzi, hogy ezzel a 8,2 százalékkal a két hónappal korábbi, júniusi mélypontot sikerült alulmúlni.
nuevoreynuevaley
2025. október 14. 10:45
"Majdnem világrekord az élelmiszerek magyarországi drágulása Az élelmiszerek inflációja a világ szinte minden országában magasabb volt, mint az általános infláció. Az élelmiszerek Törökországot leszámítva Magyarországon drágultak a legnagyobbat 2019 óta, az infláció és az élelmiszerinfláció közti olló pedig csak Kolumbiában nyílt nagyobbra" vagy inkabb ez van hatalmas novekedesben
Chekke-Faint
2025. október 14. 10:41
Mindjárt jön nográdi és kimirszen Tiszaiszap mindezt megcáfolni. Bedobják ki az a Zsoltibácsit.....DDD
