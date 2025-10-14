Hatalmas növekedésben a magyarországi üzleti szolgáltató szektor: újabb bővítést jelentett be a Sanofi

Tovább erősödik Magyarország pozíciója a nemzetközi üzleti szolgáltatások területén: a francia gyógyszeripari óriás, a Sanofi bejelentette, hogy tovább bővíti 1700 fős budapesti nemzetközi szolgáltatóközpontját – számolt be Facebook-oldalán Joó István.

A fejlesztés révén 500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, ami tovább növeli a hazai tudásalapú gazdaság súlyát.

A Sanofi Budapest Hub globális szinten 14 nyelven nyújt szolgáltatásokat a vállalat leányvállalatainak, és az egyik kulcsszereplője a cég mesterséges intelligenciával támogatott átalakulásának. A bővítés is azt mutatja, hogy a Sanofi hosszú távon számol Magyarországgal, és elismeri a hazai szakemberek tudását, felkészültségét.

A Sanofi a francia gazdasági jelenlét egyik legfontosabb szereplője Magyarországon, amely ipari és kutatás-fejlesztési tevékenységével is meghatározó súlyt képvisel.