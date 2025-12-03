Szijjártó eloszlatta a kételyeket: rekordközeli beruházás érkezett Magyarországra idén

Ezt követően arra is emlékeztetett, hogy már negyedik éve tart az ukrajnai háború, és leszögezte, hogy hazánk teljes mellszélességgel a béke pártján áll, aminek az emberi és humanitárius szempontok mellett az is oka, hogy a fegyveres konfliktus komoly nehézségeket jelent egész Európa és benne a szomszédos Magyarország számára.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy békében az európai gazdaságok növekedése könnyen a kétszerese- háromszorosa lenne a jelenleginek, ezt a háború azonban ellehetetleníti, viszont Magyarország még ebben a nehéz környezetben is képes volt a gazdasági stabilitása megőrzésére.

„Ez azért van, mert Európa legvonzóbb beruházási környezetének köszönhetően az elmúlt években is sorra dőltek, sorra dőlnek a beruházási rekordok, a nagyvállalatok bizalma töretlen Magyarországban, folyamatosan épülnek az újabb és újabb gyárak” – sorolta.

„És annak ellenére, hogy az idei immár a negyedik háborús év, Magyarország gazdaságtörténetében a harmadik legeredményesebb esztendő az idei a beruházások ösztönzése szempontjából” – folytatta.