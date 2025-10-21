Akkora a roham a kedvezményes hitelekre, hogy forródrótot hozott létre a kormány

Az első két hét alapján megindult a roham a vállalkozások részéről: 2600 vállalkozás összesen 140 milliárd forint értékben jelezte finanszírozási igényét. Korábban ilyen számokkal egy hónap alatt találkoztak. A Mandiner kérdésére az államtitkár elmondta: éves átlagban 12 ezer szerződés volt korábban, gy valóban kiugró a szám.

„Az elején van most a programnak egy felfutás, utána stabilizálódik majd. Éves szinten 1300 milliárd forintos forrást terveztünk a Széchenyi Kártya Programra.. Ha a mostani programmal plusz 500 milliárd forintot be tudunk még vonni, akkor az egy sikeres program” – mondta lapunknak Szabados Richárd.

Nagyot lendít a gazdaságon

A nagy érdeklődés miatt kedden elindítottak egy kkv-programirodát. Első részként egy honlapot indítottak, itt minden hasznos információt megtalálnak az érintettek. Ezzel párhuzamosan lesz egy email-cím is, ahol bármilyen kérdéssel fordulhatnak az NGM felé a cégek. A programiroda ráadásul abban is segít, ha a hiteligénylés közben elakadnak a vállalkozások is. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg.

A programirodában tíz ember van benne a forródrótos teamben, de a kiterjesztett létszám ennél sokkal nagyobb.