Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány nemzetgazdasági minisztérium KAVOSZ program kamat hitel roham

Akkora a roham a kedvezményes hitelekre, hogy forródrótot hozott létre a kormány

2025. október 21. 09:58

Kedden elindította a kkv-programirodát a nemzetgazdasági minisztérium. Forródróton várják a vállalkozások jelentkezését, amennyiben kérdésük van a kedvezményes hitelekkel kapcsolatban.

2025. október 21. 09:58
null
Ferentzi András

Két hét alatt már igencsak meglátszik az eredménye a kormány új kedvezményes hitelének hatása. A vállalkozások sorban állnak a forrásokért, már az első napokban befutott annyi hitelkérelem, mint korábban egy hónap alatt, ezért forródrótot indítanak – hangzott el Szabados Richárd, a nemzetgazdasági minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárának és Balog Ádámnak, a KAVOSZ elnökének közös sajtótájékoztatóján. 

Szabados Richárd államtitár és Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke jelentette be a forródrót elindítását (Fotó: Mandiner)
Szabados Richárd államtitár (balra) és Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke jelentette be a forródrót elindítását (Fotó: Mandiner)

 

Forródrót a hatalmas igénylés miatt

Szabados Richárd kiemelte: a vállalkozásokat segíteni kell a jelenlegi nehéz nemzetközi helyzetben. Ennek négy pillére van: 

  • a finanszírozás támogatása, forráshoz juttatás, például kedvezményes hitelekkel, 
  • adócsökkentés, ezen már dolgoznak. 
  • A harmadik a munkahelyvédelem, segíteni kell a munkavállalókat, hogy biztonságban érezzék magukat. 
  • A negyedik pillér pedig az adminisztrációs terhek csökkentése.  

Az október 6-án elindított fix 3 százalékos hitel az első pillér része. Ennek keretében hét hitelterméket érhetnek el immár egységesen, három százalékos kamattal a vállalkozások. Ebből fejlesztéseket, beruházásokat is végrehajthatnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A vállalkozások hangját meg kell hallanunk, ennek keretében csökkentette a kormány a kamatokat

 – húzta alá az államtitkár. 

Az első két hét alapján megindult a roham a vállalkozások részéről: 2600 vállalkozás összesen 140 milliárd forint értékben jelezte finanszírozási igényét. Korábban ilyen számokkal egy hónap alatt találkoztak. A Mandiner kérdésére az államtitkár elmondta: éves átlagban 12 ezer szerződés volt korábban, gy valóban kiugró a szám. 

„Az elején van most a programnak egy felfutás, utána stabilizálódik majd. Éves szinten 1300 milliárd forintos forrást terveztünk a Széchenyi Kártya Programra.. Ha a mostani programmal plusz 500 milliárd forintot be tudunk még vonni, akkor az egy sikeres program” – mondta lapunknak Szabados Richárd. 

Nagyot lendít a gazdaságon

A nagy érdeklődés miatt kedden elindítottak egy kkv-programirodát. Első részként egy honlapot indítottak, itt minden hasznos információt megtalálnak az érintettek. Ezzel párhuzamosan lesz egy email-cím is, ahol bármilyen kérdéssel fordulhatnak az NGM felé a cégek. A programiroda ráadásul abban is segít, ha a hiteligénylés közben elakadnak a vállalkozások is. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg. 

A programirodában tíz ember van benne a forródrótos teamben, de a kiterjesztett létszám ennél sokkal nagyobb. 

Szabados Richárd kiemelte: 

ez a program fellendíti a gazdaságot a vállalkozásokon keresztül. 

Balog Ádám a tájékoztatón elmondta: a KAVOSZ-nál is azt tapasztalják, hogy jelentős a roham, irodáikban folyamatosan nő az érdeklődők száma és az igénylések is szép számmal érkeznek be. „Korszakváltásban vagyunk, ahol megtanultuk összekapcsolni a makroszintű ötleteket a mikroszintű döntésekkel” – mondta. 

A KAVOSZ nemrég elindított egy mesterséges intelligencia-alapú rendszert is, mert nagyon sok idő az ügyintézés során a dokumentumok kitöltése. Ezzel a rendszerrel ezt jelentősen csökkenteni lehet. De elindult az időpontfoglaló rendszerük is, amivel szintén rövidülhet az ügyintézési idő. 

Nyitókép: Oláh Tibor/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. október 21. 10:03
Felveszem a hitelt mint cég és azonnal veszek belőle állampapírt. És ez teljesen jogszerű!!!!! Idióták vagytok fidesz.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!