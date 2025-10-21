Akkora a roham a kedvezményes hitelekre, hogy forródrótot hozott létre a kormány

Óriási durranást hozhat a kormány új programja, máris látszódnak a hatásai
Az október 6-án életbe lépett kedvezményes hitelek révén a cégek régóta halasztott fejlesztéseket és beruházásokat hajthatnak végre.
Kedden elindította a kkv-programirodát a nemzetgazdasági minisztérium. Forródróton várják a vállalkozások jelentkezését, amennyiben kérdésük van a kedvezményes hitelekkel kapcsolatban.
Két hét alatt már igencsak meglátszik az eredménye a kormány új kedvezményes hitelének hatása. A vállalkozások sorban állnak a forrásokért, már az első napokban befutott annyi hitelkérelem, mint korábban egy hónap alatt, ezért forródrótot indítanak – hangzott el Szabados Richárd, a nemzetgazdasági minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárának és Balog Ádámnak, a KAVOSZ elnökének közös sajtótájékoztatóján.
Szabados Richárd kiemelte: a vállalkozásokat segíteni kell a jelenlegi nehéz nemzetközi helyzetben. Ennek négy pillére van:
Az október 6-án elindított fix 3 százalékos hitel az első pillér része. Ennek keretében hét hitelterméket érhetnek el immár egységesen, három százalékos kamattal a vállalkozások. Ebből fejlesztéseket, beruházásokat is végrehajthatnak.
A vállalkozások hangját meg kell hallanunk, ennek keretében csökkentette a kormány a kamatokat
– húzta alá az államtitkár.
Az első két hét alapján megindult a roham a vállalkozások részéről: 2600 vállalkozás összesen 140 milliárd forint értékben jelezte finanszírozási igényét. Korábban ilyen számokkal egy hónap alatt találkoztak. A Mandiner kérdésére az államtitkár elmondta: éves átlagban 12 ezer szerződés volt korábban, gy valóban kiugró a szám.
„Az elején van most a programnak egy felfutás, utána stabilizálódik majd. Éves szinten 1300 milliárd forintos forrást terveztünk a Széchenyi Kártya Programra.. Ha a mostani programmal plusz 500 milliárd forintot be tudunk még vonni, akkor az egy sikeres program” – mondta lapunknak Szabados Richárd.
A nagy érdeklődés miatt kedden elindítottak egy kkv-programirodát. Első részként egy honlapot indítottak, itt minden hasznos információt megtalálnak az érintettek. Ezzel párhuzamosan lesz egy email-cím is, ahol bármilyen kérdéssel fordulhatnak az NGM felé a cégek. A programiroda ráadásul abban is segít, ha a hiteligénylés közben elakadnak a vállalkozások is. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg.
A programirodában tíz ember van benne a forródrótos teamben, de a kiterjesztett létszám ennél sokkal nagyobb.
Szabados Richárd kiemelte:
ez a program fellendíti a gazdaságot a vállalkozásokon keresztül.
Balog Ádám a tájékoztatón elmondta: a KAVOSZ-nál is azt tapasztalják, hogy jelentős a roham, irodáikban folyamatosan nő az érdeklődők száma és az igénylések is szép számmal érkeznek be. „Korszakváltásban vagyunk, ahol megtanultuk összekapcsolni a makroszintű ötleteket a mikroszintű döntésekkel” – mondta.
A KAVOSZ nemrég elindított egy mesterséges intelligencia-alapú rendszert is, mert nagyon sok idő az ügyintézés során a dokumentumok kitöltése. Ezzel a rendszerrel ezt jelentősen csökkenteni lehet. De elindult az időpontfoglaló rendszerük is, amivel szintén rövidülhet az ügyintézési idő.
