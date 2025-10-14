Bajnai Gordon: Az infláció az üzleti élet válasza a politikusok népszerű intézkedéseire

Ami jó az embereknek, rossz Európának
Óriási átalakulást hoz a befektetők körében Donald Trump politikája, a felmérések szerint a Trump-vámok bejelentése óta a befektetők 40-60 százaléka elterelné Amerikából befektetéseit. Az még nem látható, hogy az elfordulás a dollártól csak átmeneti, vagy egy hosszabb folyamat kezdete – mutatott rá Bajnai. Azt ugyanakkor világossá tette, hogy ennek Európa lehetne a legnagyobb nyertese.
Magyar Péter után Bajnai is Donald Tuskkal példálózik
A liberális-globalista szemléletű Bajnai Gordon idézte Donald Tusk lengyel kormányfőt, aki szerint furcsa helyzet, hogy 500 millió európai könyörög 300 millió amerikainak, hogy védjék meg őket 140 millió orosztól.
Éppen ezért a volt baloldali miniszterelnök úgy véli, Európa lehetne a legnagyobb globális szereplő, még Kínánál is nagyobb, mivel fejlettségben még mindig jóval előrébb járunk. A kérdés szerinte az, hogy ezt a potenciált Európa ki tudja-e használni.