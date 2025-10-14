Bajnai Gordon: Az infláció az üzleti élet válasza a politikusok népszerű intézkedéseire

A volt kormányfő kérdésre válaszolva kifejtette, az üzleti életben és a politikában ellentétes módon lehet valaki sikeres. A politikusoknak egyre agresszívabb önmarketingre van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek, ráadásul ezt az elvárást az utóbbi időkben tovább erősítette a közösségi média térnyerése is. Ezt a folyamatot jól jelzi, hogy

egyre szélsőségesebbé és durvábbá válik a közbeszéd. Az üzleti életben az a legfontosabb, hogy a másik fél is úgy érezze, hogy jól járt, szemben a politikai élettel, amelyben az a kifizetődő viselkedés, amelyet alapvetően rossznak tartanak.

Példaként említette Donald Trump amerikai elnököt, aki szerinte pontosan azt teszi, amit megígért az embereknek. Ez ugyanakkor nem teszi népszerűvé az amerikai elnököt az üzleti világban, de a politikában a hitelesség fontosabb, mint a népszerűség. Úgy látja,

egy társadalom gyarapodása a legerősebb politikai legitimáció, még akkor is, ha a rendszer nem demokratikus, vagy a korrupció jellemzi. Az üzleti életben ezért komoly fejtörést okoz a politika egyre közvetlenebb beavatkozása a gazdaságba, mivel nehéz meghozni a közép- és hosszútávú befektetési döntéseket úgy, hogy kiszámíthatatlan a szabályozási környezet.

Az infláció, mint az üzleti világ hatékony fegyvere