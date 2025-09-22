A negyedik pont vagyonadót ígért. Egy olyan konstrukciót, amelyet Franciaországban a Zucman-féle kísérlet után éppen most vontak vissza, mert egyszerűen behajthatatlan, és több kárt okoz, mint hasznot. Az utolsó pont fele pedig arról értekezett, hogy a tűzifa ÁFA-ját öt százalékra csökkentenék.

Rövid, ködös és annyira ellentmondásos ez a program. Ennek a fényében nem is annyira meglepő Tarr Zoltán elszólása, hogy nem akarnak mindent elmondani a választások előtt. Tipikus magyar történet? Nem igazán.

Ha fellapozzuk a politika vastag történelemkönyvét, kiderül, hogy az „adócsökkentés” a világ egyik leggyakoribb kampányszlogenje, és egyben a megválasztott kormánypártok egyik leggyorsabban elfelejtett ígérete.