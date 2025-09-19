Itt vannak a számok: ennyivel KERESNÉNK KEVESEBBET a Tisza-adóval – REAKCIÓ

A Reakcióban Kacsoh Dániel, Lentulai Krisztián és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója arról is beszéltek, hogy a Tisza Párt állítólagos adóprogramja nemcsak a lakosságot, hanem a vállalatokat is súlyosan érintené, hiszen a társasági adót is megemelnék, ami csődöket, elbocsátásokat és inflációt hozna magával.

A műsorban elhangzott: egy mozdonyvezető akár 43 ezer, egy védőnő 23 ezer, míg egy tanár 30 ezer forinttal vinne haza kevesebbet havonta.

Az adásban természetesen szóba került a hét botránya is: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon. A vita arról is folyt, mennyire elfogadható, ha egy politikus Magyarországon felfegyverkezve lép az emberek elé.