Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adó Szűcs Gábor reakció Lentulai Krisztián Kacsoh Dániel

Itt vannak a számok: ennyivel KERESNÉNK KEVESEBBET a Tisza-adóval – REAKCIÓ

2025. szeptember 19. 19:00

Kalkulátort indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Magyar Péterék kiszivárgott, majd letagadott adóemelési tervei nyomán, ami megmutatja: mennyivel csökkenne a magyar dolgozók fizetése, ha bevezetnék a Tisza-adót.

2025. szeptember 19. 19:00
null

A Reakcióban Kacsoh Dániel, Lentulai Krisztián és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója arról is beszéltek, hogy a Tisza Párt állítólagos adóprogramja nemcsak a lakosságot, hanem a vállalatokat is súlyosan érintené, hiszen a társasági adót is megemelnék, ami csődöket, elbocsátásokat és inflációt hozna magával.

A műsorban elhangzott: egy mozdonyvezető akár 43 ezer, egy védőnő 23 ezer, míg egy tanár 30 ezer forinttal vinne haza kevesebbet havonta.

Az adásban természetesen szóba került a hét botránya is: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon. A vita arról is folyt, mennyire elfogadható, ha egy politikus Magyarországon felfegyverkezve lép az emberek elé.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2025. szeptember 19. 19:18
Csak egy példa, hogy miért fordulnak el az emberek a Fidesztől... Magyarország vezető egyetemén egy több nyelvvizsgával és doktori fokozattal rendelkező adjunktus, aki a jövő mérnökeit képzi rendszeres jövedelemként ma havi BRUTTÓ 570.000 Ft-ot kap. Ez megalázó. Hogyan tartsa el a családját?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!